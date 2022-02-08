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Вложения на заданную тему: какие ниши интересны венчурным инвесторам

Набор самых востребованных направлений на ближайшие 3–5 лет обновился
Юлиана Петрова Валерия Бородина Оксана Гончарова
Варвара Гранкова

В пандемию состоятельных людей, желающих стать венчурными капиталистами, стало намного больше, чем прежде, из-за усиливающейся моды на все цифровое и снижения доходности традиционных инвестиционных инструментов, показало исследование «Венчурный барометр», проведенное инвесткомпанией A.Partners вместе с EY и DS Law. Основатели клубов бизнес-ангелов рассказали о многократном росте числа участников клубов.

Критерии инвесторов меняются, говорит соосновательница венчурного фонда Davidovs VC Марина Давыдова. По ее словам, раньше венчурные капиталисты больше ориентировались на рост выручки или стоимость активов стартапов, а теперь они инвестируют в компании, которые, по их прогнозам, будут ценными не раньше чем через 5–7 лет, потому что верят, что компания дорастет до капитализации $1 млрд с вероятностью более 10%. А больше всего инвесторы в последние годы верили в долгосрочное увеличение стоимости стартапов из таких ниш и отраслей, как биотехнологии, новые материалы, беспилотные технологии, технологии виртуальной и дополненной реальности AR/VR, Web 3.0 и блокчейн, а также робототехника, отмечает Давыдова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных