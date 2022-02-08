Вложения на заданную тему: какие ниши интересны венчурным инвесторам

Критерии инвесторов меняются, говорит соосновательница венчурного фонда Davidovs VC Марина Давыдова. По ее словам, раньше венчурные капиталисты больше ориентировались на рост выручки или стоимость активов стартапов, а теперь они инвестируют в компании, которые, по их прогнозам, будут ценными не раньше чем через 5–7 лет, потому что верят, что компания дорастет до капитализации $1 млрд с вероятностью более 10%. А больше всего инвесторы в последние годы верили в долгосрочное увеличение стоимости стартапов из таких ниш и отраслей, как биотехнологии, новые материалы, беспилотные технологии, технологии виртуальной и дополненной реальности AR/VR, Web 3.0 и блокчейн, а также робототехника, отмечает Давыдова.