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Как бизнес-ангелы создают бум на рынке венчурных инвестиций

Они объединяются в синдикаты, чтобы соперничать с крупными инвестиционными фондами
Юлиана Петрова
Варвара Гранкова

40-летний Евгений Чеботов, финансист по образованию, 12 лет отработал в банках Архангельской области, а потом восемь лет – финдиректором в частных компаниях в Калининграде. Он долго искал, как выгоднее вложить сбережения. Сначала давал займы друзьям на развитие бизнеса (бизнес прогорел), потом вложился в автосервис (деньги вернул, а прибыли не получил), затем в покупку биткойнов (заработал). А в 2020 г. Чеботов пошел учиться на двухмесячные курсы для инвестиционных посредников, которые вел сооснователь клуба бизнес-ангелов AngelsDeck Алексей Соловьев. Чеботов загорелся идеей стать венчурным инвестором и вступил в клуб. За полтора года он вложил около $200 000 в 10 предложенных клубом IT-стартапов. Первой портфельной компанией стала Educate Online, сервис для обучения российских школьников в зарубежных школах, Чеботов участвовал в двух раундах инвестиций в Educate Online. Он рассчитывает заработать на своем портфеле не менее 50% годовых в долларовом выражении. Чтобы прибыль была максимальной, нужен портфель в 30–50 стартапов при среднем чеке $20 000, подсчитал Чеботов.

Таких историй множество. Венчурные инвестиции в России приобретают серийные, промышленные масштабы, говорится в свежем отчете «Венчурный барометр», составленном инвесткомпанией A.Partners вместе с EY и DS Law. Приток нового капитала на рынок обеспечили бизнес-ангелы с небольшими инвестиционными чеками. В основном это состоятельные люди – бывшие или действующие топ-менеджеры компаний и их родственники, говорится в отчете.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных