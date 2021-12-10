Как бизнес-ангелы создают бум на рынке венчурных инвестиций

40-летний Евгений Чеботов, финансист по образованию, 12 лет отработал в банках Архангельской области, а потом восемь лет – финдиректором в частных компаниях в Калининграде. Он долго искал, как выгоднее вложить сбережения. Сначала давал займы друзьям на развитие бизнеса (бизнес прогорел), потом вложился в автосервис (деньги вернул, а прибыли не получил), затем в покупку биткойнов (заработал). А в 2020 г. Чеботов пошел учиться на двухмесячные курсы для инвестиционных посредников, которые вел сооснователь клуба бизнес-ангелов AngelsDeck Алексей Соловьев. Чеботов загорелся идеей стать венчурным инвестором и вступил в клуб. За полтора года он вложил около $200 000 в 10 предложенных клубом IT-стартапов. Первой портфельной компанией стала Educate Online, сервис для обучения российских школьников в зарубежных школах, Чеботов участвовал в двух раундах инвестиций в Educate Online. Он рассчитывает заработать на своем портфеле не менее 50% годовых в долларовом выражении. Чтобы прибыль была максимальной, нужен портфель в 30–50 стартапов при среднем чеке $20 000, подсчитал Чеботов.