Вложения фондов прямых инвестиций в экономику России выросли в пять раз в 2021 году

Вложения фондов прямых инвестиций в экономику России выросли в пять раз в 2021 годуВ KPMG назвали крупнейшие сделки этого года
Вложения крупнейших российских и иностранных фондов прямых инвестиций (Private Equity) в экономику России по итогам года достигнут $1,6 млрд, что в 5 раз превышает показатели 2020 г. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании KPMG. По оценкам аналитиков, основными драйверами роста рынка в этом году стали восстановление инвестиционной активности после пандемии и реализация части сделок, отложенных с прошлого года. В основном коллективные инвесторы вкладывались в инновации и технологии, коммерческую недвижимость, здравоохранение и потребительский сектор.
Исследование KPMG подготовлено на основе публичных данных по сделкам с учетом комментариев представителей фондов прямых инвестиций (как российских, так и иностранных). Под прямыми инвестициями понимаются коллективные вложения через партнерства с ограниченной ответственностью (limited partnership). В оценку рынка включены сделки, в которых целевая компания или ее основные производственные мощности находились в России, и исключены сделки, которые совершались фондами в зарубежные активы. Также в исследование не включены сделки с привлечением венчурного капитала с объемом менее $5 млн для финансирования стартапов и растущих компаний с относительно высоким риском.
Банк России оценивает прямые инвестиции иначе. Статистика регулятора учитывает вложения иностранных инвесторов, которые могут контролировать или иметь значительную степень влияния на управление предприятием, являющимся резидентом другой страны. Главные компоненты прямых инвестиций представлены участием в капитале (вложение в капитал, подтвержденное акциями, паями, долями участия, депозитарными расписками или аналогичными документами, а также привилегированными акциями) и долговыми инструментами (ценные бумаги, депозиты, ссуды, займы, товарные кредиты и пр.).
Поэтому данные ЦБ отличаются от расчетов KPMG: входящие прямые инвестиции в российские активы за первые полгода 2021 г. составили $11,3 млрд после оттока на $1 млрд за первые полгода 2020 г. и притока $16,7 млрд за аналогичный период 2019 г.
Более того, из страны больше уходит прямых инвестиций, чем приходит. По расчетам директора по инвестициям УК «Локо-инвест» Дмитрия Полевого, за первые 9 месяцев 2021 г. (расчет за III квартал сделан на основе предварительных данных по платежному балансу) объем входящих прямых инвестиций оценивается в $16,2 млрд против $2,5 млрд за тот же период года назад, то есть за последние 4 квартала – это $24 млрд. Исходящие инвестиции из России за январь — сентябрь составили $26,8 млрд против почти нулевого показателя год назад, сумма за последние 4 квартала – $33,7 млрд. «Поэтому сальдо прямых инвестиций с начала года – это -$10,6 млрд против +$2,7 млрд в 2020 г., что говорит о существенном ухудшении динамики», – подчеркивает Полевой.
В 2020 г. объем рынка прямых инвестиций со стороны фондов в России резко сократился вследствие экономической неопределенности из-за COVID-19 – до $300 млн с $1,4 млрд в 2019 г., отмечают аналитики KPMG. Кроме того, в 2020 г. практически не совершались мегасделки объемом более $100 млн. По оценкам консалтинговой компании, основная сложность, с которой столкнулись инвесторы в прошлом году, – это определение цены актива в условиях экономической турбулентности.
По данным KPMG, в сегменте сделок до $100 млн в 2021 г. выросла доля вложений в инновации и технологии (до 56% после 7% в 2020 г. и 18% в 2019 г.). При этом уменьшилась доля прямых инвестиций в недвижимость (до 13% после 36% в 2020 г. и 25% в 2019 г.) и потребительский сектор (до 9% после 10% и 15% соответственно). В структуре инвестиций объемом более $100 млн крупнейшие сделки были заключены в потребительском секторе, недвижимости, здравоохранении и промышленности.
Среди крупнейших мегасделок (с инвестициями более $100 млн) в этом году аналитики KPMG выделяют приобретение крупнейшего производителя цианида натрия в СНГ «Корунд-Циан» (сумма сделки $475 млн), доли онлайн-кинотеатра ivi.ru ($250 млн), акций производителя алюминия En+ Group ($200 млн) и онлайн-магазина AliExpress Russia ($194 млн). В сегменте сделок до $100 млн крупнейшие вложения были совершены в активы производителя графитовых нанотрубок OCSial, каршеринг «Делимобиль», логистический комплекс «Север-4», онлайн-платформу для продажи курсов «Геткурс», агрегатор авиабилетов Aviasales.
Одним из ключевых трендов в России участники рынка отмечают рост инвестиций в технологичные компании «новой экономики» (инновационные отрасли с высокой степенью цифровизации, значимой ролью технологий и человеческого капитала), говорится в исследовании. Это, по оценке аналитиков, способствует постепенному размытию границы между прямыми инвестициями и венчурным капиталом и снижению доли классических сделок с привлечением прямых инвестиций в общем портфеле фондов. В мире отмечается усиление роли ESG в процессе принятия инвестиционных решений, в среднесрочной перспективе эта повестка будет влиять и на развитие российского рынка, считают в консалтинговой компании.
Характерной чертой российского рынка прямых инвестиций является существенное влияние мегасделок объемом от $100 млн, которые совершаются в консорциуме нескольких фондов или инвесткомпаний. По данным экспертов, в последние годы в России усилилась конкуренция из-за появления в отдельных отраслях крупных стратегических и финансовых инвесторов, включая экосистемных игроков.
Кроме того, в последние три года увеличились вложения в российские активы со стороны азиатских и ближневосточных суверенных фондов прямых инвестиций, говорится в исследовании. Как пояснила «Ведомостям» руководитель департамента инвестиций и рынков капитала KPMG Лидия Петрашова, этому способствовало расширение и укрепление межгосударственного сотрудничества при активном участии РФПИ, а также наличие инвестиционных возможностей в стране. Также интерес иностранных фондов к России обусловлен возможностью участия в сделках с привлекательным соотношением риска и доходности (risk-award), добавляет она.
«Мы видим большое количество совместных проектов и партнерств в различных сегментах рынка, в частности в инфраструктурном строительстве, недвижимости, отраслях «новой экономики» и прочих, и ожидаем, что в перспективе ближайших нескольких лет эти отрасли будут в фокусе иностранных инвесторов», – говорит Петрашова. Кроме того, пандемия ускорила разработку и внедрение технологических решений во всех отраслях экономики, что приводит к быстрому росту технологических компаний – развитие экосистем, маркетплейсов и шеринговой экономики формирует устойчивую базу для будущих инвестиций, считает она. Некоторые фонды развивают техническую экспертизу, что позволяет им осуществлять помимо классических прямых инвестиций также венчурные инвестиции.
По мнению Полевого, любые данные по инвестициям нужно трактовать осторожно, но основной вывод заключается том, что в России по-прежнему довольно неблагоприятная динамика прямых инвестиций. Экономист связывает это с геополитическим рисками и отсутствием уверенности в экономических перспективах России, где рост в ближайшие годы вновь будет уступать даже показателям мировой экономики
Данные KMPG основаны на параметрах публичных сделок, которые можно трактовать как прямые инвестиции, предполагает Полевой. Это действительно позволяет оценить общие тренды, но при таком подходе есть риск упустить сделки, данные по которым не публичны, а также внутригрупповые финансовые потоки между материнскими и дочерними компаниями в России и за рубежом, подчеркивает он.
Если смотреть на данные ЦБ по прямым инвестициям, то картина будет не такой радужной, считает Полевой. Даже если брать данные ЦБ в качестве верхней оценки входящих прямых инвестиций, то размер входящих вложений в Россию мал по меркам стран, которые пытаются расширить свою долю в международной торговле, импортируют технологии, демонстрируют догоняющий рост, согласен директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.