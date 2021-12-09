Вложения фондов прямых инвестиций в экономику России выросли в пять раз в 2021 году

Более того, из страны больше уходит прямых инвестиций, чем приходит. По расчетам директора по инвестициям УК «Локо-инвест» Дмитрия Полевого, за первые 9 месяцев 2021 г. (расчет за III квартал сделан на основе предварительных данных по платежному балансу) объем входящих прямых инвестиций оценивается в $16,2 млрд против $2,5 млрд за тот же период года назад, то есть за последние 4 квартала – это $24 млрд. Исходящие инвестиции из России за январь — сентябрь составили $26,8 млрд против почти нулевого показателя год назад, сумма за последние 4 квартала – $33,7 млрд. «Поэтому сальдо прямых инвестиций с начала года – это -$10,6 млрд против +$2,7 млрд в 2020 г., что говорит о существенном ухудшении динамики», – подчеркивает Полевой.