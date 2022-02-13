Бывшие топ-менеджеры ФРИИ создали в США венчурный фонд на $100 млн

Фонд поможет стартапам из Восточной Европы освоиться на рынке США: встретиться с первыми американскими клиентами, подписать первые сделки. Основная цель – повысить шансы стартапа на успешные продажи на американском рынке, говорит Негодяев. Потенциальные заказчики и инвесторы портфельных стартапов PTV – американские корпорации с корнями из России. В основном это компании – интеграторы технологических решений, с топ-менеджерами которых основатели фонда уже были знакомы прежде. Их имена инвесторы не раскрывают.