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Бывшие топ-менеджеры ФРИИ создали в США венчурный фонд на $100 млн

На эти деньги российские стартапы поедут в Нью-Йорк
Юлиана Петрова Валерия Бородина
Варвара Гранкова

Российские инвесторы Сергей Негодяев и Александр Кураксин запустили в Нью-Йорке венчурный фонд Prospective Technologies Ventures (PTV), целевой размер которого составил $100 млн. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель PTV. Фонд будет вкладываться в российские и восточноевропейские B2B-стартапы ранней стадии, ориентированные на глобальные рынки и на средний и крупный бизнес. Среди вкладчиков фонда – девелоперы и международные инвесторы. Их имена основатели фонда не раскрывают, ссылаясь на NDA.

Фонд поможет стартапам из Восточной Европы освоиться на рынке США: встретиться с первыми американскими клиентами, подписать первые сделки. Основная цель – повысить шансы стартапа на успешные продажи на американском рынке, говорит Негодяев. Потенциальные заказчики и инвесторы портфельных стартапов PTV – американские корпорации с корнями из России. В основном это компании – интеграторы технологических решений, с топ-менеджерами которых основатели фонда уже были знакомы прежде. Их имена инвесторы не раскрывают.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных