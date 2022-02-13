Бывшие топ-менеджеры ФРИИ создали в США венчурный фонд на $100 млн

Бывшие топ-менеджеры ФРИИ создали в США венчурный фонд на $100 млнНа эти деньги российские стартапы поедут в Нью-Йорк
Российские инвесторы Сергей Негодяев и Александр Кураксин запустили в Нью-Йорке венчурный фонд Prospective Technologies Ventures (PTV), целевой размер которого составил $100 млн. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель PTV. Фонд будет вкладываться в российские и восточноевропейские B2B-стартапы ранней стадии, ориентированные на глобальные рынки и на средний и крупный бизнес. Среди вкладчиков фонда – девелоперы и международные инвесторы. Их имена основатели фонда не раскрывают, ссылаясь на NDA.
Фонд поможет стартапам из Восточной Европы освоиться на рынке США: встретиться с первыми американскими клиентами, подписать первые сделки. Основная цель – повысить шансы стартапа на успешные продажи на американском рынке, говорит Негодяев. Потенциальные заказчики и инвесторы портфельных стартапов PTV – американские корпорации с корнями из России. В основном это компании – интеграторы технологических решений, с топ-менеджерами которых основатели фонда уже были знакомы прежде. Их имена инвесторы не раскрывают.