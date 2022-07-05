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Что ждут работодатели от специалистов по параллельному импорту и импортозамещению

В России появились первые вакансии для таких экспертов
Юлиана Петрова
Варвара Гранкова

В России появились первые вакансии для специалистов по параллельному импорту, а также после начала специальной военной операции и ввода санкций в 1,5 раза выросло количество предложений о работе в сфере импортозамещения, фиксирует портал поиска работы и подбора персонала hh.ru

За период с 1 марта по 30 июня 2022 г. набралось 40 вакансий, где в должности кандидата значится словосочетание «параллельный импорт», из них 16 – в Москве. Отрасли работодателей – IT, электроника и приборостроение, производство товаров массового спроса (непищевые), услуги для бизнеса, перевозки, логистика, склад, внешнеэкономическая деятельность (ВЭД). Соискатели тоже начали проявлять интерес к новому направлению: сегодня в России размещено почти 200 резюме с упоминанием параллельного импорта.

Вакансий с упоминанием импортозамещения в 40 раз больше, и их число растет. В марте – июне 2022 г. их насчитывалось 1576 единиц против 983 в марте – июне 2021 г.

Параллельный и простой импорт

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных