Что ждут работодатели от специалистов по параллельному импорту и импортозамещению

Что ждут работодатели от специалистов по параллельному импорту и импортозамещениюВ России появились первые вакансии для таких экспертов
В России появились первые вакансии для специалистов по параллельному импорту, а также после начала специальной военной операции и ввода санкций в 1,5 раза выросло количество предложений о работе в сфере импортозамещения, фиксирует портал поиска работы и подбора персонала hh.ru
За период с 1 марта по 30 июня 2022 г. набралось 40 вакансий, где в должности кандидата значится словосочетание «параллельный импорт», из них 16 – в Москве. Отрасли работодателей – IT, электроника и приборостроение, производство товаров массового спроса (непищевые), услуги для бизнеса, перевозки, логистика, склад, внешнеэкономическая деятельность (ВЭД). Соискатели тоже начали проявлять интерес к новому направлению: сегодня в России размещено почти 200 резюме с упоминанием параллельного импорта.
Вакансий с упоминанием импортозамещения в 40 раз больше, и их число растет. В марте – июне 2022 г. их насчитывалось 1576 единиц против 983 в марте – июне 2021 г.