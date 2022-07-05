Что ждут работодатели от специалистов по параллельному импорту и импортозамещению

За период с 1 марта по 30 июня 2022 г. набралось 40 вакансий, где в должности кандидата значится словосочетание «параллельный импорт», из них 16 – в Москве. Отрасли работодателей – IT, электроника и приборостроение, производство товаров массового спроса (непищевые), услуги для бизнеса, перевозки, логистика, склад, внешнеэкономическая деятельность (ВЭД). Соискатели тоже начали проявлять интерес к новому направлению: сегодня в России размещено почти 200 резюме с упоминанием параллельного импорта.