В России растет спрос на специалистов со знанием китайского языка

В I квартале 2022 г. специалистам со знанием китайского языка предлагалась 2451 вакансия – против 1625 в том же квартале 2021 г., следует из данных hh.ru. В апреле 2022 г. вакансий для кандидатов с китайским языком было больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года почти вдвое – 1072 против 597. А в период с 1 по 17 мая разрыв оказался четырехкратным (787 против 186). Наибольшее число вакансий для специалистов со знанием китайского языка предлагают логистические и складские операторы, перевозчики и внешнеторговые фирмы (323), IT-компании и системные интеграторы (254), производители и продавцы бытовой техники и электроники (209), а также производство (200).