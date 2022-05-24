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В России растет спрос на специалистов со знанием китайского языка

Их ищут рекрутеры и в России, и в КНР. Кто нужен работодателям?
Валерия Бородина Юлиана Петрова Ксения Потаева
Варвара Гранкова

Компания «Профиль евро» занимается таможенным оформлением и международными перевозками грузов. 80% клиентов – российские структуры международных компаний: McDonald’s, Volvo Trucks, Tetra Pak, Dupont, 3М, L’Oreal, Yves Roche, Continental и др. На ЕС приходилось 80% оборота таможенного оформления и 40% перевозок. Сейчас доля перевозок из ЕС сократилась до 20%, а таможенное оформление европейских грузов – до 50%, рассказал исполнительный директор «Профиль евро» Владимир Басов. С апреля основная масса запросов приходится на перевозки из Китая в Россию. Компания в ближайшее время подаст документы на регистрацию юрлица в КНР и откроет офис с директором-россиянином. Ему в помощь рекрутеры ищут местного специалиста по логистике, который будет подбирать для российских клиентов китайских поставщиков и товары. В России для взаимодействия с клиентами компания наймет специалиста по ВЭД с опытом работы на китайском рынке, говорит Басов.

Примеров, когда российские компании, отрезанные от поставок или клиентов из ЕС, перестраиваются на Китай, много. Эксперты, опрошенные «Ведомостями», уверены, что все больше компаний будут переориентироваться на Азию, а количество запросов на специалистов со знанием китайского языка с каждым месяцем будет только расти.

Местный кандидат

В I квартале 2022 г. специалистам со знанием китайского языка предлагалась 2451 вакансия – против 1625 в том же квартале 2021 г., следует из данных hh.ru. В апреле 2022 г. вакансий для кандидатов с китайским языком было больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года почти вдвое – 1072 против 597. А в период с 1 по 17 мая разрыв оказался четырехкратным (787 против 186). Наибольшее число вакансий для специалистов со знанием китайского языка предлагают логистические и складские операторы, перевозчики и внешнеторговые фирмы (323), IT-компании и системные интеграторы (254), производители и продавцы бытовой техники и электроники (209), а также производство (200).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных