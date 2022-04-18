Ставка на Китай

Ставка на КитайОт чего зависит успех российского бизнеса в Поднебесной
Задача бизнесмена – сохранять оптимизм и спокойствие в любых обстоятельствах, люди это чувствуют, особенно в непростые времена. Думаю, у меня получилось убедить моего дорогого партнера, что мы справляемся, как получалось сделать это и в 2009-м, и в 2014 г.
Вместе с тем, оглядываясь вокруг, я слышу много голосов о мессианской роли Китая в сложившихся обстоятельствах. И кое-что могу посоветовать.
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