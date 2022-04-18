Ставка на Китай

Задача бизнесмена – сохранять оптимизм и спокойствие в любых обстоятельствах, люди это чувствуют, особенно в непростые времена. Думаю, у меня получилось убедить моего дорогого партнера, что мы справляемся, как получалось сделать это и в 2009-м, и в 2014 г.