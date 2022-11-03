Малый и средний бизнес не боится потерять работников

80% респондентов заявили, что не планируют изменений фонда оплаты труда до конца года. Еще 3% сообщили о планах по уменьшению ФОТ, и лишь 17% опрошенных намерены увеличить расходы на персонал. Причем даже в последней категории только 69% работодателей закладывают средства на увеличение зарплаты сотрудников. Остальные планируют потратить выросший бюджет на увеличение штата или привлечение работников к работе в выходные и праздники.