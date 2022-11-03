Малый и средний бизнес не боится потерять работников

Малый и средний бизнес не боится потерять работниковЛишь малая доля предпринимателей готова удерживать сотрудников повышением зарплаты
Малый и средний бизнес в текущих условиях не намерен конкурировать за работников монетарными методами. Это следует из результатов октябрьского онлайн-опроса компании IFORS Research, с которым ознакомились «Ведомости». В нем приняло участие 1000 руководителей и владельцев малых и средних предприятий.
80% респондентов заявили, что не планируют изменений фонда оплаты труда до конца года. Еще 3% сообщили о планах по уменьшению ФОТ, и лишь 17% опрошенных намерены увеличить расходы на персонал. Причем даже в последней категории только 69% работодателей закладывают средства на увеличение зарплаты сотрудников. Остальные планируют потратить выросший бюджет на увеличение штата или привлечение работников к работе в выходные и праздники.
Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам