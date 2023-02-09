Четверть российских топ-менеджеров обращались к психологам в 2022 году

В этой ситуации неизбежно растет количество людей, которые обращаются к психологам, говорит эксперт. Он считает, что вылечить выгорание на работе практически невозможно – оно очень тяжело поддается коррекции. «Поскольку на работе неизбежно возникают конфликты, дальше это переносится на семью. В этой связи очень важно сохранение баланса работы, свободного времени, увлечений, семьи и других сторон жизни, которые позволяют человеку находить альтернативные цели и минимизировать стресс», – считает Сафонов.