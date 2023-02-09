Четверть российских топ-менеджеров обращались к психологам в 2022 году

Четверть российских топ-менеджеров обращались к психологам в 2022 годуУровень стресса в коллективе можно снизить доверительными отношениями, считают эксперты
За помощью к психологам в 2022 г. обращались 28% руководителей российских компаний, из них 14% делали это регулярно. При этом постоянно испытывают стресс 31% топ-менеджеров, следует из данных Kontakt InterSearch Russia.
Исследование практик well-being (поддержки здоровья и благополучия) среди топ-менеджеров проведено в феврале 2023 г. В нем приняли участие 572 руководителя российских компаний. Из них больше половины отметили рост нагрузки на работе за последний год. 37% говорят о переработках в будние дни, а 12% работают в ежедневном режиме, включая выходные.
Только 18% управленцев оценивают свой уровень work-life balance как высокий. 74 % опрошенных удается сохранять его на среднем уровне.
2022 г. не прошел бесследно для топ-менеджеров, «оставив след на их психологическом и физическом здоровье», отмечается в исследовании. 31% респондентов признаются, что испытывают стресс перманентно. 36% справляются чуть лучше и отмечают у себя стрессовое состояние еженедельно, 28% – не чаще, чем раз в месяц.
Среди причин стресса на первом месте – «ситуация неопределенности» (65%), на втором месте – финансовые вопросы (32%). Общение с акционерами и начальством в качестве стрессового фактора назвали около 23% топ-менеджеров. 15% респондентов назвали переработки причиной своего стрессового состояния.
Самым эффективным лекарством от стресса, согласно исследованию, руководители считают общение с семьей и близкими (64%). На втором месте – спорт (62%), на третьем – чтение книг и просмотр кино или сериалов (46%).
Больше уделять внимания здоровью и заботе о себе стали 43% управленцев (по их собственной оценке и в сравнении с предыдущем периодом). Наоборот, 7% опрошенных по тем или иным причинам отметили снижение этого показателя.
Топ-менеджеров также спрашивали, как изменился их стиль управления за последний год. 58% ответили, что стали более жесткими, 38%, напротив, решили быть мягче в принятии решений.
Жесткий стиль управления не лучший выход в кризисной ситуации, считает профессор кафедры управления персоналом и психологии Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. «Как только люди становятся более жесткими, они множат конфликт», – отметил он. Опыт западных компаний показывает эффективность «мягкого» подхода. «Когда компания попадает в сложную ситуацию, она, наоборот, начинает выстраивать мягкие, партнерские взаимоотношения, направленные на доверие, помощь в личных вопросах и т. д. В результате купируется напряженность внутри компании, уровень стресса снижается», – сказал Сафонов «Ведомостям».
В 2018 г. ВОЗ признала выгорание на работе профессиональным заболеванием, описывая его как клинически значимый синдром, «проистекающий от ситуации хронического стресса на рабочем месте, которую не удается успешно преодолеть». Профвыгорание включено в Международную классификацию болезней 11-го пересмотра (МКБ-11).
Перегрузка на работе – это общемировая проблема, которая выражается в серьезном распространении психосоматических заболеваний — щитовидной железы, пищеварительной системы, молодеют инсульты и инфаркты, перечисляет Сафонов. По его словам, исследования в США показывают, что ущерб экономике от психологического выгорания, связанного с чрезмерной нагрузкой на работе, превосходит ущерб от наркомании и составляет 140 млрд долларов.
В этой ситуации неизбежно растет количество людей, которые обращаются к психологам, говорит эксперт. Он считает, что вылечить выгорание на работе практически невозможно – оно очень тяжело поддается коррекции. «Поскольку на работе неизбежно возникают конфликты, дальше это переносится на семью. В этой связи очень важно сохранение баланса работы, свободного времени, увлечений, семьи и других сторон жизни, которые позволяют человеку находить альтернативные цели и минимизировать стресс», – считает Сафонов.