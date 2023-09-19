Как работодатели борются с пьянством сотрудников

В конце августа широкую огласку получило решение Верховного суда по делу пьяного слесаря петербургского завода по производству силовых агрегатов для вертолетов «Красный Октябрь». В 2021 г. его отстранили от работы по подозрению в появлении на заводе в нетрезвом виде и тут же составили соответствующий акт. На акте сотрудник, каясь, написал: «Извините! Я признаю, что совершил ошибку!» Медосвидетельствование он проходить отказался, но позже объяснил, что за процедуру нужно было заплатить 1600 руб. из собственного кармана, а он был уверен, что платить должен работодатель. В результате слесаря уволили, он посчитал это несправедливым и подал в суд, который встал на его сторону. Заводу было предписано восстановить сотрудника на работе, выплатить 683 460 руб. зарплаты за время вынужденного прогула, еще 5000 руб. компенсации морального вреда и 40 000 руб. за услуги адвоката. Апелляция и кассация поддержали решение.