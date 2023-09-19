Как работодатели борются с пьянством сотрудников

Как работодатели борются с пьянством сотрудниковВерховный суд разрешил увольнять работников без медицинского освидетельствования
В конце августа широкую огласку получило решение Верховного суда по делу пьяного слесаря петербургского завода по производству силовых агрегатов для вертолетов «Красный Октябрь». В 2021 г. его отстранили от работы по подозрению в появлении на заводе в нетрезвом виде и тут же составили соответствующий акт. На акте сотрудник, каясь, написал: «Извините! Я признаю, что совершил ошибку!» Медосвидетельствование он проходить отказался, но позже объяснил, что за процедуру нужно было заплатить 1600 руб. из собственного кармана, а он был уверен, что платить должен работодатель. В результате слесаря уволили, он посчитал это несправедливым и подал в суд, который встал на его сторону. Заводу было предписано восстановить сотрудника на работе, выплатить 683 460 руб. зарплаты за время вынужденного прогула, еще 5000 руб. компенсации морального вреда и 40 000 руб. за услуги адвоката. Апелляция и кассация поддержали решение.
Но работодателя такой исход дела не устроил, и он обратился в Верховный суд. Тот, изучив документы, заявил, что согласно п. 4 постановления пленума Верховного суда от 17 марта 2004 г. состояние опьянения «может быть подтверждено как медицинским заключением, так и другими видами доказательств, которые должны быть соответственно оценены судом». Дело было возвращено на повторное рассмотрение в суд первой инстанции, а интернет тут же взорвался сообщениями, что Верховный суд разрешил увольнять за пьянство без медицинского освидетельствования. Некоторые юристы не преминули отметить, что работодателям теперь легче будет избавляться от пьющих и неугодных им сотрудников.