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Российские работники назвали главными трендами рынка труда непрерывное обучение и гибридный формат работы

Но работодатели согласны с ними далеко не во всем
Мария Подцероб
Андрей Гордеев / Ведомости

Эксперты консалтинговой компании «Яков и партнеры» (бывшая McKinsey) и платформы по поиску работы HeadHunter (hh.ru) на основе опроса 1500 работников и соискателей из 23 отраслей провели исследование о ключевых трендах рынка труда до 2030 г. Основной вывод исследователей – наибольшее влияние на рынок труда окажут непрерывное обучение (всего 77%), гибридный формат работы (всего 71%) и рост требований к условиям труда (69%).

Сам по себе тренд непрерывного образования не новый, но в России этот тренд приобрел особое звучание именно сейчас, когда в стране идет ускоренная трансформация экономики и бизнес работает в быстро меняющихся условиях, которые несут компаниям новые вызовы и новые возможности, объясняет лидер направления «Навыки» в hh.ru Марина Дорохова. Это связано с распространением культуры инноваций и стартапов: компаниям приходится ориентироваться на навыки кандидатов, а потом развивать людей внутри организации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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