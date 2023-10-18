Российские работники назвали главными трендами рынка труда непрерывное обучение и гибридный формат работы

Сам по себе тренд непрерывного образования не новый, но в России этот тренд приобрел особое звучание именно сейчас, когда в стране идет ускоренная трансформация экономики и бизнес работает в быстро меняющихся условиях, которые несут компаниям новые вызовы и новые возможности, объясняет лидер направления «Навыки» в hh.ru Марина Дорохова. Это связано с распространением культуры инноваций и стартапов: компаниям приходится ориентироваться на навыки кандидатов, а потом развивать людей внутри организации.