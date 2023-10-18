Российские работники назвали главными трендами рынка труда непрерывное обучение и гибридный формат работы

Российские работники назвали главными трендами рынка труда непрерывное обучение и гибридный формат работыНо работодатели согласны с ними далеко не во всем
Эксперты консалтинговой компании «Яков и партнеры» (бывшая McKinsey) и платформы по поиску работы HeadHunter (hh.ru) на основе опроса 1500 работников и соискателей из 23 отраслей провели исследование о ключевых трендах рынка труда до 2030 г. Основной вывод исследователей – наибольшее влияние на рынок труда окажут непрерывное обучение (всего 77%), гибридный формат работы (всего 71%) и рост требований к условиям труда (69%).
Сам по себе тренд непрерывного образования не новый, но в России этот тренд приобрел особое звучание именно сейчас, когда в стране идет ускоренная трансформация экономики и бизнес работает в быстро меняющихся условиях, которые несут компаниям новые вызовы и новые возможности, объясняет лидер направления «Навыки» в hh.ru Марина Дорохова. Это связано с распространением культуры инноваций и стартапов: компаниям приходится ориентироваться на навыки кандидатов, а потом развивать людей внутри организации.