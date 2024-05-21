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В компаниях растет число молодых соискателей без опыта работы и подростков

Но работодатели часто недовольны трудовыми качествами зумеров
Мария Подцероб
Уникальной чертой поколения Z работодатели называют «намеренную дифференциацию от прошлых поколений», что снижает вероятность появления теплых отношений с руководством/ Freepik

Этой весной сервис HeadHunter подсчитал, что число вакансий для молодых соискателей только в I квартале 2024 г. выросло на 119% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Речь о тех вакансиях, где работодатели прямо обозначили, что готовы нанимать молодых людей в возрасте от 14 лет. По данным сервиса, тренд на наем не только молодых специалистов, но и совсем юных соискателей начался еще в 2023 г. За 12 месяцев прошлого года на HeadHunter было опубликовано свыше 42 000 вакансий для соискателей от 14 лет, в то время как годом ранее – всего 14 500.

Сторонники разработанной в конце 1980-х гг. «теории поколений» Нила Хоува и Уильяма Штраусса относят людей, родившихся с 1997 по 2012 г., к поколению Z. По статистике ООН, сейчас в мире насчитывается 2,3 млрд людей в возрасте 12–27 лет. Многие из них только вышли на рынок труда, но, согласно данным, приведенным на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ), к 2025 г. они составят уже 27% всей рабочей силы на планете, окончательно заменив собой уходящее со сцены поколение беби-бумеров (1946–1964 годов рождения).

Росстат делит население на группы по своим критериям, но для сравнения: на 1 января 2023 г. в России проживало 31,4 млн человек в возрасте 10–29 лет. Исходя из прогноза Минтруда по балансу трудовых ресурсов в России на 2024–2026 гг., к 2025 г. группа населения 1995–2014 годов рождения составит примерно 34,2% от общих трудовых ресурсов России в 91,94 млн человек.

Однако чем больше зумеров выходит на рынок труда, тем сложнее становятся их отношения с работодателями, причем недовольство растет с обеих сторон. Это происходит во всем мире, и в России в том числе. «Ведомости» разбирались, что пошло не так в отношениях зумеров с работодателями и есть ли способы это исправить.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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