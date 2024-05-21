В компаниях растет число молодых соискателей без опыта работы и подростков

Этой весной сервис HeadHunter подсчитал, что число вакансий для молодых соискателей только в I квартале 2024 г. выросло на 119% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Речь о тех вакансиях, где работодатели прямо обозначили, что готовы нанимать молодых людей в возрасте от 14 лет. По данным сервиса, тренд на наем не только молодых специалистов, но и совсем юных соискателей начался еще в 2023 г. За 12 месяцев прошлого года на HeadHunter было опубликовано свыше 42 000 вакансий для соискателей от 14 лет, в то время как годом ранее – всего 14 500.