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Призрачный труд

Удаленный формат работы бесит работодателей. Но поделать с ним они уже ничего не смогут, говорят эксперты
Антон Осипов
Мария Подцероб
Dreamstime / PhotoXPress

Американские предприниматели придумали, как им спасти свою экономику. Консалтинговая компания Resume Builder провела опрос руководителей 1000 компаний: 92% из них говорят о необходимости вернуться к доковидным нормам посещаемости для работников. 51% опрошенных компаний уже вывели всех или почти всех сотрудников на рабочие места, 39% намерены добиться такого результата до конца 2024 г., 8% упоминают 2025 г. или «ближайшие годы». И лишь 2% готовы всегда работать только в дистанционном режиме.

«Как владелец бизнеса, я принял решение потребовать от сотрудников вернуться к очной работе», – приводит Resume Builder слова одного из участников опроса – Онура Кутлубая, основателя YouParcel. «Мы решили сосредоточиться на тех преимуществах, которые приносит совместный труд людей в непосредственном контакте друг с другом, – продолжает Кутлубай. – Результаты были неоднозначными: некоторые сотрудники приветствовали изменения, ссылаясь на улучшение коммуникации в коллективе, в то время как другие выразили обеспокоенность по поводу времени, которое они теряют на дорогу в офис и обратно, а также баланса между работой и личной жизнью».

85% лидеров бизнеса по всему миру озабочены эффективностью труда удаленщиков и работающих в гибридном формате (когда заочно – только часть недели), свидетельствуют результаты вышедшего в феврале 2024 г. исследования компании Deloitte. И тем не менее роль такого формата в российской экономике растет. В базе портала HeadHunter весной 2023 г. работодатели опубликовали 71 259 вакансий с возможностью удаленной работы (6,6% от всех вакансий в базе сервиса), а весной 2024 г. – уже 114 200 (8,2% от всех предложений). Число вакансий с возможностью гибридного графика тоже выросло: с 18 570 (1,7% от общего количества вакансий) весной 2023 г. до 33 424 (2,4%) весной 2024 г.

«Ведомости» выясняли, как российские компании работают с удаленными и работающими в гибридном формате сотрудниками.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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