Призрачный труд

Призрачный трудУдаленный формат работы бесит работодателей. Но поделать с ним они уже ничего не смогут, говорят эксперты
Американские предприниматели придумали, как им спасти свою экономику. Консалтинговая компания Resume Builder провела опрос руководителей 1000 компаний: 92% из них говорят о необходимости вернуться к доковидным нормам посещаемости для работников. 51% опрошенных компаний уже вывели всех или почти всех сотрудников на рабочие места, 39% намерены добиться такого результата до конца 2024 г., 8% упоминают 2025 г. или «ближайшие годы». И лишь 2% готовы всегда работать только в дистанционном режиме.
«Как владелец бизнеса, я принял решение потребовать от сотрудников вернуться к очной работе», – приводит Resume Builder слова одного из участников опроса – Онура Кутлубая, основателя YouParcel. «Мы решили сосредоточиться на тех преимуществах, которые приносит совместный труд людей в непосредственном контакте друг с другом, – продолжает Кутлубай. – Результаты были неоднозначными: некоторые сотрудники приветствовали изменения, ссылаясь на улучшение коммуникации в коллективе, в то время как другие выразили обеспокоенность по поводу времени, которое они теряют на дорогу в офис и обратно, а также баланса между работой и личной жизнью».
85% лидеров бизнеса по всему миру озабочены эффективностью труда удаленщиков и работающих в гибридном формате (когда заочно – только часть недели), свидетельствуют результаты вышедшего в феврале 2024 г. исследования компании Deloitte. И тем не менее роль такого формата в российской экономике растет. В базе портала HeadHunter весной 2023 г. работодатели опубликовали 71 259 вакансий с возможностью удаленной работы (6,6% от всех вакансий в базе сервиса), а весной 2024 г. – уже 114 200 (8,2% от всех предложений). Число вакансий с возможностью гибридного графика тоже выросло: с 18 570 (1,7% от общего количества вакансий) весной 2023 г. до 33 424 (2,4%) весной 2024 г.
«Ведомости» выясняли, как российские компании работают с удаленными и работающими в гибридном формате сотрудниками.