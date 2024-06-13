Призрачный труд

85% лидеров бизнеса по всему миру озабочены эффективностью труда удаленщиков и работающих в гибридном формате (когда заочно – только часть недели), свидетельствуют результаты вышедшего в феврале 2024 г. исследования компании Deloitte. И тем не менее роль такого формата в российской экономике растет. В базе портала HeadHunter весной 2023 г. работодатели опубликовали 71 259 вакансий с возможностью удаленной работы (6,6% от всех вакансий в базе сервиса), а весной 2024 г. – уже 114 200 (8,2% от всех предложений). Число вакансий с возможностью гибридного графика тоже выросло: с 18 570 (1,7% от общего количества вакансий) весной 2023 г. до 33 424 (2,4%) весной 2024 г.