Новые налоги и рост числа IPO привели к буму опционных программ мотивации

Крупные российские компании меняют зарплатную политику и все чаще предлагают сотрудникам долю в бизнесе в качестве вознаграждения. О всплеске интереса к внедрению и расширению опционных программ «Ведомостям» рассказали юристы и консультанты. На тенденцию обратили внимание, например, в аудиторско-консалтинговых группах Kept и B1, юридических организациях Alumni Partners, Balayan Group и адвокатском бюро «Проспект». По словам респондентов, трансформация систем мотивации связана с двумя факторами: ростом количества IPO и налоговыми изменениями, в частности пониженными ставками НДФЛ по дивидендам по сравнению с зарплатами.