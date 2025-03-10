Две трети россиян сталкивались с буллингом на рабочем месте

Две трети россиян сталкивались с буллингом на рабочем местеЧаще всего, жалуются сотрудники исследователям, буллингом занимались руководители, проявляя негатив в косых взглядах и насмешках
Буллинга в российских компаниях стало больше, или HR-специалисты научились лучше его распознавать. Об этом пишут аналитики Академии социальных технологий и проекта «Компании для всех возрастов», по данным которых 76% сотрудников утверждают, что работали в организации, где были случаи буллинга. Это больше, чем в 2022 г., когда аналогичный ответ дали 63% респондентов. Опрос проводился в электронной форме полгода: с сентября 2024 г. по февраль 2025 г. среди 308 человек (см. врез).
Пугают одним взглядом
Один из основных выводов исследования – буллинг в России сейчас носит преимущественно «вертикальный» характер, т. е. на сотрудников чаще «нападают» их собственные руководители: начальников указывают основными обидчиками 82% респондентов. В то время как в 2022 г. таковыми их считали 68% респондентов. Примечательно, что увеличилась доля молодых респондентов (с 13 до 24%) и уменьшилась доля респондентов с опытом менее 20 лет (с 16 до 10%).