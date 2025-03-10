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Две трети россиян сталкивались с буллингом на рабочем месте

Чаще всего, жалуются сотрудники исследователям, буллингом занимались руководители, проявляя негатив в косых взглядах и насмешках
Мария Подцероб
Freepik
Freepik

Буллинга в российских компаниях стало больше, или HR-специалисты научились лучше его распознавать. Об этом пишут аналитики Академии социальных технологий и проекта «Компании для всех возрастов», по данным которых 76% сотрудников утверждают, что работали в организации, где были случаи буллинга. Это больше, чем в 2022 г., когда аналогичный ответ дали 63% респондентов. Опрос проводился в электронной форме полгода: с сентября 2024 г. по февраль 2025 г. среди 308 человек (см. врез).

Пугают одним взглядом

Один из основных выводов исследования – буллинг в России сейчас носит преимущественно «вертикальный» характер, т. е. на сотрудников чаще «нападают» их собственные руководители: начальников указывают основными обидчиками 82% респондентов. В то время как в 2022 г. таковыми их считали 68% респондентов. Примечательно, что увеличилась доля молодых респондентов (с 13 до 24%) и уменьшилась доля респондентов с опытом менее 20 лет (с 16 до 10%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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