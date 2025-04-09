World of HR: зачем бизнесу метавселенные

World of HR: зачем бизнесу метавселенныеЭффект от новой технологии остается предметом жарких обсуждений
Посетители форума «Цифровая экономика», который проходил в рамках выставки «Россия» на ВДНХ, в 2024 г. становились участниками необычного путешествия. На стенде РЖД им выдавали VR-очки, и, выбрав аватара, они переносились в конец XXI в. – на Витебский вокзал в Санкт-Петербурге. Это была лишь одна из локаций метавселенной VR РЖД.
Перевозчик создал эту метавселенную с несколькими целями, и одна из них – привлечение в РЖД молодежи и сохранение своей конкурентоспособности на рынке труда. С помощью метавселенной, как утверждает директор по персоналу HR-платформы Skillaz Ксения Степанова, можно создать уникальное цифровое рабочее пространство, которое значительно трансформирует взаимодействие с сотрудниками, особенно в так называемых распределенных компаниях.