World of HR: зачем бизнесу метавселенные

Посетители форума «Цифровая экономика», который проходил в рамках выставки «Россия» на ВДНХ, в 2024 г. становились участниками необычного путешествия. На стенде РЖД им выдавали VR-очки, и, выбрав аватара, они переносились в конец XXI в. – на Витебский вокзал в Санкт-Петербурге. Это была лишь одна из локаций метавселенной VR РЖД.