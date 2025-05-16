В России снова растет интерес к бизнес-образованию

Одновременно другое исследование, проведенное консалтинговой компанией Strategy Partners и Сберуниверситетом в марте 2025 г., показало, что, работая в условиях нынешнего сложного рынка, руководители все чаще нуждаются в новых знаниях и навыках, непрерывное обучение стало для них необходимостью и это подтверждается цифрами. Если в 2024 г. число слушателей, обучающихся в сфере бизнес-образования в России, составляло 449 000 человек, то к концу 2025 г., по прогнозам исследования, их будет уже 462 000 человек, а к 2030 г. – 567 000.