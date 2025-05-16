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В России снова растет интерес к бизнес-образованию

Новая реальность потребовала от руководителей новых навыков и подходов
Мария Подцероб
Freepik
Freepik

Уже не за горами время, когда руководителям придется управлять сразу тремя категориями сотрудников – людьми, роботами и искусственным интеллектом (ИИ), шутили участники прошедшей в конце апреля презентации нового исследования рынка бизнес-образования в РАНХиГС. И этому, как и многим другим необходимым сегодня навыкам, надо обязательно учиться, решили они.

Исследование, которое обсуждали участники встречи, было проведено совместно РАНХиГС и Сберуниверситетом во второй половине 2024 г., но обнародовано только сейчас. Чтобы выяснить потребности аудитории нынешних образовательных программ в сфере бизнеса, его авторы изучили программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации, программы MBA и их аналоги, а также опросили 476 руководителей, 78 компаний и 30 образовательных организаций. В результате сложилась комплексная картина рынка бизнес-образования в России и его слушателей.

Одновременно другое исследование, проведенное консалтинговой компанией Strategy Partners и Сберуниверситетом в марте 2025 г., показало, что, работая в условиях нынешнего сложного рынка, руководители все чаще нуждаются в новых знаниях и навыках, непрерывное обучение стало для них необходимостью и это подтверждается цифрами. Если в 2024 г. число слушателей, обучающихся в сфере бизнес-образования в России, составляло 449 000 человек, то к концу 2025 г., по прогнозам исследования, их будет уже 462 000 человек, а к 2030 г. – 567 000.

«Ведомости» выясняли, чему и как сейчас учатся руководители, какие знания для них наиболее актуальны, как они видят свое будущее после обучения и чем могут быть полезны своим работодателям.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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