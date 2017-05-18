Восемь советов, как найти первую работу и потом не разочароваться

По нашим данным, из всех выпускников, окончивших вуз с 2012 по 2016 г., в настоящее время не работает 21%. Как найти первую работу и не разочароваться в выборе?

Планируйте поиск работы, как путешествие. Какова цель и длительность поездки? Каков бюджет? Согласны ли вы бросить все и улететь по горящей путевке? Ответьте на аналогичные вопросы о вашей первой работе. Сформулируйте цель, к которой стремитесь. Она может звучать так: «Хочу зарабатывать 50 000 руб. в месяц спустя год после окончания университета». Достичь ее можно разными путями. Например, начать работу в сфере продаж и выполнять планы. Можно поставить себе и более амбициозную задачу: «Через пять лет стать менеджером нефтегазовой компании, подчиняющимся непосредственно правлению». Будет ли достигнута эта цель – вопрос скорее риторический, главное в цели – ее способность мотивировать.

Работать бесплатно не стыдно. Стажировки и практики – возможность погрузиться в интересующую сферу, попробовать себя и понять, стоит ли оставаться в ней дальше. Они помогают восполнить недостаток практических навыков и развеять мифы о профессии, которые могли сформироваться в процессе обучения. Стажер или практикант, как правило, не связан с компанией обязательствами и договорами. Пусть и не зарабатывая денег, вы приобретаете опыт, понимание «мое – не мое» и связи в профессиональной среде. Если в период обучения вы не проходили стажировок, не бойтесь начать сразу после выпуска. Как правило, стажировка длится несколько месяцев, а возможность получить предложение о работе по ее окончании достаточно высока, особенно в крупных компаниях.

Не обязательно работать по специальности. Главное – успокоить родителей. Компаний и вакансий много. Не стоит ограничивать поиск исключительно полученной специальностью. Взгляните на рынок труда шире: интересующая вас позиция может называться в компании иначе. А что если начать работу в компании покрупнее или поменьше? Что предлагают работодатели в другой отрасли?