Карьера
Статья опубликована в № 4352 от 29.06.2017 под заголовком: Советы консультанта: Три составляющие успешного менеджера

Какие черты характера присущи руководителям

Среди них много бойцов, игроков и фаталистов
Мария Макарушкина, партнер «Экопси консалтинга»

«Кем я себя чувствую большую часть времени? Волком, злым волком!» «Подчиненные делают из меня героя. И я в некоторые моменты начинаю осознавать себя королем Артуром со своими рыцарями». Мои клиенты – первые лица и топ-менеджеры разных компаний – любят яркие образы, броские и запоминающиеся характеристики.

В каждом из нас уживаются разные, подчас совершенно автономные части личности. Иногда та или иная часть занимает главное место, уверенно тесня другие, иногда части мирно сосуществуют, а порой находятся в непримиримом конфликте. Эта тема не нова, но мне хотелось бы поделиться своими наблюдениями.

У руководителей высшего звена отчетливо выходят на первый план три составляющие (роли):

 «боец». Роль подразумевает наличие амбициозных, сложных целей и планов, высокую ориентацию на результат и мотивацию на достижения, готовность к борьбе, а также серьезное отношение к жизни, работе и собственной личности;

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