Статья опубликована в № 4363 от 14.07.2017 под заголовком: Советы юриста: Поправки в закон о защите персональных данных: последствия для бизнеса

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Федеральный закон от 27.07.2006 «О персональных данных» действует в России более 10 лет, но белых пятен в нем достаточно. Многие до сих пор соблюдают закон частично, если вообще соблюдают: трудно, дорого и непонятно. Вспомните, давно ли вы давали согласие кому-либо на обработку своих данных, даже в своей компании? Возможно, вообще не давали. Но государство не дремлет: в феврале был принят федеральный закон от 7.02.2017 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Принят он зимой, как часто бывает, тревоги начались ближе к дню икс – 1 июля. С этой даты все стало иначе: штрафы больше, больше видов нарушений, и не только.

Вопросы о персональных данных не относятся напрямую к применению трудового законодательства. Но с ними мы сталкиваемся ежедневно, обрабатывая информацию о сотрудниках, потому день икс коснется каждой компании. Например, можно ли передавать информацию о сотрудниках в головной офис за границей или даже внутри страны, где должна находиться база данных о работниках, какую информацию можно искать о кандидате?

Первого июля 2017 г. административная ответственность за нарушение законодательства в области персональных данных повысились в несколько раз. Максимальный штраф для юридических лиц составит 75 000 руб. вместо 10 000 руб. в настоящий момент. Именно это следует из текста закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Еще одно неприятное нововведение: теперь будет семь видов правонарушений вместо одного. И каждое может наказываться отдельно.