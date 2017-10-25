Статья опубликована в № 4436 от 25.10.2017 под заголовком: Cоветы юриста: Как правильно закрывать филиалы, чтобы потом не судиться с сотрудниками

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Для сокращения расходов компаниям нередко приходится закрывать филиалы или передавать некоторые их функции другим структурным единицам. И кроме организационных и технических решений приходится принимать и кадровые. Увольнение по сокращению штата, соглашению сторон или перевод сотрудников – выбирать работодателю. Но выбор различается в зависимости от того, уходит компания из региона или просто переносит часть полномочий, трудятся на предприятии работники льготных категорий или нет.

Крупная компания – клиент BLS – решила передать часть функций филиалов в центр. Местные офисы продолжали работу, но изменения затронули около 20 сотрудников. Почти со всеми работодатель договорился без проблем: их перевели в другие отделы или расстались по соглашению сторон либо по сокращению штата. Но с несколькими сотрудниками вопрос остается открытым, а задача перераспределения полномочий до сих пор не решена. С изменениями и переводом люди не соглашаются: выяснилось, что они относятся к льготной категории, описанной в ст. 261 Трудового кодекса (ТК).

Проще всего решить кадровый вопрос, если предприятие уходит из региона: представительство закрывается по правилам ликвидации компании. Расставаться приходится со всеми сотрудниками, в том числе и с относящимися к льготной категории. Как гласят п. 2 ст. 81 и та же ст. 261 ТК, нужно расторгать трудовые договоры. Статья 189 ТК предписывает предлагать вакансии при сокращении, но это касается только того же региона. О предоставлении вакансий в других регионах речь идти может, только если такая обязанность нанимателя описана в коллективных соглашениях или индивидуальных трудовых договорах. Поэтому предложить переезд – право, а не обязанность работодателя.