Какие важные для бизнеса законы изменятся в 2018 году

Статья опубликована в № 4483 от 10.01.2018 под заголовком: Главные изменения в законах в 2018 г.

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Наступивший 2018 год приготовил для бизнеса значительные изменения в законах. Вот обзор ключевых нововведений.

Дополнительные сведения в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). ФНС несколько лет предоставляет бизнесу сервис проверки контрагентов. Зная ОГРН, ИНН или наименование и регион нахождения юрлица, любая компания может получить сведения о нем из ЕГРЮЛ. С 1 июня в выписке появится дополнительная информация: о налоговых недоимках и долгах по пеням и штрафам; о налоговых нарушениях и мерах ответственности за них; о специальных налоговых режимах юрлица; об участии компании в консолидированной группе налогоплательщиков; о среднесписочной численности работников; сведения из бухгалтерской отчетности. Эта дополнительная информация о контрагентах снизит риски предпринимательской деятельности.

Отмена налоговых льгот на движимое имущество. С 1 января отменяется федеральная льгота, которая частично или полностью освобождала от налога движимое имущество компаний, принятое на учет как основные средства с 1 января 2013 г. Эта новация может негативно повлиять на малый и средний бизнес, однако регионы могут соответствующими законами установить дополнительные налоговые льготы на имущество, с даты выпуска которого прошло не более трех лет.

Новый вид банковских счетов – публичный депозитный счет. Он вводится с 1 июня. Владельцами такого счета могут быть органы, имеющие право принимать денежные средства на ответственное хранение, например нотариусы, служба судебных приставов, суды. Важно, что деньги фактически принадлежат не владельцу счета, а лицам, которым средства должны быть перечислены, например, по решению суда или по условиям договора. Основной плюс нововведения – безопасность. Публичный депозитный счет можно открыть только в банках с уставным капиталом не менее 20 млрд руб. Если владелец счета не переводит средства по назначению, то компания, положившая деньги на счет, и компания, которой они предназначались, вправе обратиться в суд и потребовать совершения операции. Другой важный плюс – запрет на арест и приостановление операций по такому счету.

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