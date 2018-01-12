Как засудить судебного пристава

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Многим знакома картина: вы пытаетесь взыскать долг с недобросовестного контрагента, получаете решение суда и исполнительный лист, обращаетесь к судебным приставам. Но должник, воспользовавшись бездействием или чрезмерной загруженностью судебных приставов, успевает вывести деньги со счетов или продать ценное имущество, а вы остаетесь ни с чем. Согласно официальной статистике ФССП, по итогам 2016 г. у судебных приставов находилось 70,2 млн дел на общую сумму более 5 трлн руб. Вы можете взыскать с ФССП убытки, которые были вызваны незаконными действиями или бездействием приставов, через суд. Суды обычно признают бездействие незаконным, если, например, пристав не наложил арест на имущество или не сделал запрос в ГИБДД, какие автомобили зарегистрированы на должника, потому что это стандартные действия. Если же пристав не совершил более сложных действий, например не выяснил через ФНС и другие госорганы, чем фактически владеет контрагент-неплательщик, шансов на успех меньше: приставу легче доказать суду, что надобности в сборе таких справок на самом деле не было.

В любом случае оставшемуся ни с чем предпринимателю нужно соблюсти несколько обязательных условий, чтобы взыскать убытки с судебных приставов.

1. К исполнительному листу нужно получить завершающий акт – о невозможности взыскания, иначе потом суд решит, что вы не исчерпали все возможности взыскания, и откажет в иске.

2. Прежде чем получать этот акт, нужно направить в службу судебных приставов ходатайства с требованием процессуальных действий (например, ареста счетов или имущества или запроса ФНС о структуре собственности должника, запроса в ГИБДД об автомобилях, зарегистрированных на контрагента-неплательщика, и т. п.). Затем нужно выждать около трех недель. Скорее всего, пристав ничего не ответит. Тогда надо прийти к нему на прием, взять все запросы в госорганы и самому доставить их. В этом случае вы сможете в иске указать, что проявили активную позицию и сами совершали все необходимые действия, тогда как пристав бездействовал.

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