Как не стать невъездным в Россию

Невъездные – так в лондонской тусовке называют ребят, для которых возвращение в Россию зачастую означает арест прямо на границе. А многие и вовсе вылететь не могут: паспорта истекли, а новые им российское консульство не выдаст, потому что они находятся в розыске.

Практически все истории невъездных очень похожи друг на друга: возбуждение уголовного дела, получение статуса подозреваемого или обвиняемого, эвакуация за границу. Дальше беглеца объявляют в розыск, а потом могут и заочно арестовать. Дело при этом приостанавливается и может практически вечно пребывать в этом состоянии. И вот тут ситуация становится тупиковой. Поскольку дело приостановлено и действий по нему не проводится, то у невъездного нет возможности ни доказать свою невиновность, ни донести свою позицию, ни изменить свой статус. Бывает, что дело это давно уже никому не интересно, а порой и следователь уволен или даже арестован за какую-нибудь провинность, но невъездной до гробовой доски вынужден носить неприятный титул обвиняемого или подозреваемого.

В том числе и этой проблеме была посвящена встреча бизнес-омбудсмена Бориса Титова с российскими бизнесменами в Лондоне 3 февраля. Волею судеб я тоже прилетел в Лондон, поскольку помогал в организации этой встречи, но неожиданно для самого себя оказался причислен некоторыми СМИ к списку преследуемых предпринимателей, которые хотят вернуться в Россию.

Желание вернуться в Россию я при помощи British Airways осуществил на следующее утро после ставшей теперь широко известной встречи. На границе меня никто не задержал, потому что ни разу в жизни я не был фигурантом уголовного дела. Благодарить за отсутствие уголовных дел я должен прежде всего судьбу, потому что поговорка «от сумы и от тюрьмы…» родилась не где-нибудь, а в России. Правда, кроме везения есть еще несколько простых истин, усвоенных мной за свои почти 30 лет предпринимательства. Истины эти выросли из моего личного опыта, опыта моих друзей и советов настоящих профессионалов.

1. Не швыряйтесь в конкурентов уголовными делами

К сожалению, львиная доля уголовных дел против предпринимателей возбуждается при активном участии самих же предпринимателей. Конфликты между партнерами, конкурентами, войны за недвижимость, рейдерские захваты. Запомните, если вы поддались соблазну швырнуть в противника уголовным делом, ждите уголовное дело в ответ. И не обольщайтесь тем, что ваши контакты в силовых сферах круче или у вас больше денег. Посеявший ветер пожнет бурю. Хорошо не будет ни одному из участников конфликта. В большинстве случаев можно договориться. Привлеките авторитетных (в хорошем смысле этого слова) общих друзей к переговорам, обратитесь к профессиональным медиаторам, идите на компромисс. Худой мир лучше доброй ссоры. Безусловно, есть случаи, когда против вас люди без чести и совести, договариваться с которыми невозможно и противоестественно. Но и тогда избегайте соблазна прибегать к помощи решал или криминала. Используя сомнительные методы в борьбе за свои же активы, вы с большой вероятностью получите уголовное дело уже против вас.

2. Не паникуйте

«Don’t panic» – именно эту фразу из великой книги Дугласа Адамса написали на лобовом стекле Tesla, посланной на марсианскую орбиту. И именно эти два слова должны стать для вас главными в тот момент, когда получена неприятная повестка или раздался звонок оперуполномоченного. Как только вы запаниковали, вы проиграли. Точка. Вы спокойны и упрямы. В тяжелый момент моей биографии один мудрый профессионал велел мне исписать две страницы фразой «Я спокоен и упрям». Я успокоился и выиграл. Работа с правоохранительными органами – это не трагедия и не восхождение на эшафот. Это нормальная часть жизни предпринимателя. Назвался груздем – полезай в кузов. Или не называй себя предпринимателем, иди в вахтеры.

3. Не сдавайтесь

К сожалению, именно так поступают многие. Конечно, общение с правоохранителями – процесс непростой, но пресса и народная молва часто его излишне демонизируют. Проявление интереса к вам или к вашей компании – это не конец света, не надо сразу собирать чемоданы и мчаться в аэропорт. Как только вы умчались, вы проиграли. Правительства в изгнании неэффективны. Тяжело или даже невозможно бороться за свое честное имя из-за границы. Безусловно, были, есть и будут ситуации, когда уехать безопаснее, чем остаться. Но решение это надо принимать спокойно и вместе с адвокатом, которому вы доверяете.

4. Найдите уголовного адвоката с историей успеха

Первый шаг ваш один и только один: вы встречаетесь со своим уголовным адвокатом и разрабатываете план действий. Но это должен быть адвокат с безупречной репутацией. Один из моих знакомых оказался надолго за границей именно «благодаря» адвокату. Адвокат сказал ему, что дело будет закрыто, если знакомый через него передаст солидную пачку иностранных денежных знаков. А сам знакомый пусть пока отдохнет за границей. Знакомый, к сожалению, такую сумму отдал и уехал, но через полгода выяснил, что дело идет полным ходом и он уже в розыске, а денежки его, естественно, плакали. Знакомому удалось вернуться, отстоять себя и вернуться в бизнес, но было это непросто. Поэтому лучше заранее знать, к кому вы пойдете в случае необходимости. Воспользуйтесь рекомендациями друзей, рейтингами. И очень важно, чтобы у вас с будущим вашим адвокатом была персональная совместимость. Во времена непростых решений рядом с вами должен быть единомышленник, которому вы доверяете. Но персональная симпатия – это не единственный фактор. Ваш будущий адвокат должен быть уважаемым профессионалом, специализирующимся именно на уголовных делах, и с историей успеха именно в тех делах, которые вам важны: экономических. Не бывает универсальных адвокатов. Не ждите, что адвокат, который судился по вашему поручению с соседями по даче, поможет вам в уголовном деле. И не скрывайте от адвоката ничего. Ваши отношения под защитой конфиденциальности. Но если вы врете адвокату, он не сможет вам эффективно помочь.

5. Не привлекайте решалу

Одна из главных, если не главная ошибка предпринимателя, узнавшего, что им интересуются правоохранители, – это обзвон друзей в поисках решалы. Нет, нет и еще раз нет. Постоянный колумнист «Ведомостей» и по совместительству один из моих адвокатов – Александр Железников уже писал, что, начав с решалы, вы практически исключили для себя возможность законно доказать свою невиновность. Поймите, что, отдавшись решалам, вы больше процесс не контролируете. Контроль ушел из ваших рук. Вы не знаете, кто, где и о чем договаривается за вашей спиной и чем все кончится. И тогда все вполне может кончиться билетом в Лондон в один конец. Во многих случаях проверка вашей компании – это рутинная работа, и можно удовлетворить интерес полицейских грамотными ответами в присутствии адвоката. Большинство проверок уголовными делами не заканчиваются. Но как только вы начали выходить на органы через знакомых или послали решалу, вы уже точно возбудили к себе серьезный интерес. И тут уже точно представлением объяснений и справок история не окончится.

6. Не оставляйте сотрудников один на один с силовиками

В большинстве случаев вопросы будут не только к вам, но и к вашим сотрудникам. Ваши сотрудники плоть от плоти вашей. Назвав себя предпринимателем, вы берете за них ответственность. Так же как и вы, они должны общаться с правоохранителями только вместе с адвокатом, которого вы им оплачиваете. Оставлять сотрудников один на один с силовиками, во-первых, нечестно, во-вторых, рискованно. Их могут вынудить дать неправильные показания, после которых вам придется срочно изучать английский язык и имперскую систему мер. Успокойте их, а для этого будьте сами спокойны.

Да, бывают случаи, когда удар направлен персонально на вас и за ним стоят такие силы, с которыми вам не совладать. И решение уехать может стать единственным выходом, да и Лондон не худший из городов этого мира. Но отъезд – это, к сожалению, не победа, а поражение. Вернуться сложнее, чем уехать. Будьте спокойны и упрямы, принимайте решения вместе с мудрыми друзьями и лучшими профессионалами. Всегда приятнее иметь свободу передвижения в любом направлении.