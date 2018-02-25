Как добиться от сотрудников инициативы

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Однажды на большом мероприятии в крупном банке председатель правления со сцены вдохновленно рассказывал о том, как важна инициативность для каждого, кто сидит в зале. Речь завершилась предложением задавать вопросы. Установилось тягостное молчание. Его прервал вопрос рядового сотрудника, заданный робко и сбивчиво. Непосредственный начальник этого сотрудника сначала молча страдал, а потом не выдержал и выпалил: «Ну что ты мычишь, я вчера рассказывал про инициативность, сейчас тебе тоже рассказали – а ты?» Эта маленькая сценка – лучшее объяснение, почему подчиненные не проявляют инициативу, даже если их призывают к этому.

– Если вы желаете иметь инициативных сотрудников, то первым дело надо принять твердое решение: вы готовы менять компанию или отдел. Важно понять, что для этого нужно создать новую среду и что начинать нужно с самого себя. Вы главный и на первых порах единственный драйвер перемен. Вы должны измениться и транслировать сотрудникам новые сигналы. Начальство часто уверено, что должно быть сурово и непогрешимо. С инициативностью этот подход несовместим.

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