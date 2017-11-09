Все больше работников готово к открытым конфликтам с работодателем
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Работники российских предприятий демонстрируют высокую готовность к открытым трудовым конфликтам в 2017 г. Портал Job.ru подсчитал, что заявить о нарушениях прав в трудовую или налоговую инспекцию готовы 60% из 2500 опрошенных сотрудников предприятий, из них четверть готовы жаловаться открыто. Согласно опросу «Альфастрахования» 26% респондентов готовы спорить с работодателем в суде или надзорных органах.
Самая главная причина трудовых конфликтов – произвол начальства (так считают 43% опрошенных Центром социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС), причем этот произвол усилился. Например, в 2004 г. на произвол пожаловались 37,8% опрошенных. Самое парадоксальное, что за решением проблем пострадавшие чаще всего обращаются именно к начальству – не к непосредственному, а к вышестоящему (37% респондентов). Люди надеются, что высокое руководство надавит на непосредственных руководителей, объясняет Елена Герасимова, директор Центра социально-трудовых прав. Так можно разрешить конфликты из-за невыплаты зарплаты, отпускных или компенсаций за сверхурочную работу, говорит Герасимова. Но заключить официальный трудовой договор, если в компании все работают без договоров, это обращение не помогает, поясняет она. Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений, считает переговоры с начальством, к которым прибегает большинство работников, неэффективными, равно как и угрозы написать жалобу в трудовую или налоговую инспекцию: если администрация пошла на серьезные нарушения, словами дело не исправишь – надо действовать.
Управляющий партнер «Экопси консалтинга» Марк Розин полагает, что популярность такого инструмента разрешения трудовых конфликтов, как обращение к высшему начальству, – следствие роста недовольства граждан уровнем жизни. Они не могут достучаться до властей страны или региона, поэтому конфликтуют с гораздо более близкой властью – работодателем.
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