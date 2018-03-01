Почему так успешны кибератаки

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Потери российских компаний от кибератак стремительно растут и давно исчисляются миллиардами рублей в год. Предприятия увеличивают инвестиции в информационную безопасность (ИБ), но они часто неэффективны. Главная проблема в том, что службы ИБ часто совершенно оторваны от бизнеса, а используемые ими меры и инструменты, на которые потрачено немало денег, не встроены в бизнес-процессы. Такой подход годится, если компаниям нужно выполнить требования регуляторов, но мошенники, вооруженные цифровыми методами, проходят через такую защиту как нож сквозь масло. Более того, иногда всю систему защиты вполне можно заменить небольшим изменением бизнес-процесса, но никто об этом не догадывается. Что делать?

Весь менеджмент компании – и высшего, и среднего звена – должен руководствоваться главным принципом: за информбезопасность отвечает не служба ИБ. Как может начальник отдела ИБ, отставной милиционер или бывший системный администратор, гарантировать, что все критичные информационные активы компании выявлены, что верно оценена их важность для бизнес-процессов и что защита адекватна?

В международных стандартах используется термин «владелец информационной системы». Речь идет о главном пользователе: например, главный пользователь «1С бухгалтерии» – главный бухгалтер, а системы CRM – начальник отдела продаж. Эти люди и должны отвечать за риски, в том числе за риски нарушения информбезопасности, связанные с их системами. Только эти менеджеры могут разобраться в залежах корпоративной информации, определить ценность данных для конкурентов и стоимость ущерба, если нарушится бизнес-процесс.

Разумеется, главный бухгалтер не сможет выбрать подходящий антивирус и определить режимы резервного копирования. Отделы IT и ИБ должны оказать главным владельцам систем услуги по выбору, настройке и сопровождению средств защиты, расчету рисков. Лучше всего, если главные пользователи заключат со службами IT и ИБ соглашения об уровне обслуживания (SLA). Так проще будет определить расходы на безопасность и сосредоточиться на защите критичных активов, а не распыляться на мелочи.

Разработать SLA и набор KPI для службы информбезопасности не сложнее, чем измерить любой другой бизнес-процесс. В основу SLA ложатся измеримые показатели: скорость реакции на инциденты, скорость устранения уязвимостей, периодичность проверок, выполнение требований по обучению персонала, оперативность консультаций и обработки заявок на доступ и т. д. По идее, в разработке SLA должны участвовать специалисты по информбезопасности, но обычно они всячески саботируют нововведения, поэтому новые правила нужно жестко спускать сверху.

Практика показывает, что высшее руководство крайне редко является инициатором реформ в системе информбезопасности. Как правило, это либо внешние аудиторы и консультанты, либо новый директор по ИБ.

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