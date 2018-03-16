Менеджмент / Предпринимательство
Статья опубликована в № 4527 от 16.03.2018 под заголовком: Как выбрать систему налогообложения

Как правильно выбрать систему налогообложения

Чтобы налоговая экономия не обернулась убытками
Антон Соничев, партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер»
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Ошибка в выборе системы налогообложения может обойтись дорого. Что начинающему предпринимателю нужно учесть при выборе, чтобы не переплачивать в бюджет, не погрязнуть в отчетах и не понести убытки еще на стадии становления бизнеса? У бизнесменов на выбор есть общий режим налогообложения и четыре льготных для малого бизнеса: упрощенная система налогообложения (УСН), единый налог на вмененный доход (ЕНВД), единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) и патентная система налогообложения (ПСН).

Льготные режимы в большинстве случаев освобождают от уплаты НДС, налога на прибыль (или НДФЛ для предпринимателей) и налога на имущество. Работая на одном из спецрежимов, вы не только сэкономите на налогах, но и сократите время на подготовку отчетности. Однако, отказываясь от общей системы налогообложения, нужно быть готовым к тому, что контрагентам – плательщикам НДС будет невыгодно работать с вами. Когда клиенты – плательщики НДС покупают товары и услуги у продавца с общей системой налогообложения, они могут вернуть НДС с уплаченной суммы, а с суммы, уплаченной поставщику на УСН, – нет. Вам придется предлагать покупателям компенсирующие скидки. Но в некоторых компаниях сотрудничество с контрагентами на УСН запрещено изначально. Если вы планируете вести бизнес в корпоративном сегменте, целесообразнее остаться на общем режиме – иначе потеря покупателей сведет к нулю все преимущества УСН.

 Распространенная практика – создать для сотрудничества с плательщиками НДС отдельное ООО на общем режиме. Но нужно оценить экономическую целесообразность, ведь придется вести отдельный учет (а отчетов потребуется намного больше), платить зарплату сотрудникам – как минимум директору, а возможно, и бухгалтеру.

Если же потребители ваших товаров или услуг – физические лица или бизнесмены, которые тоже используют спецрежим, УСН удобна и выгодна. Вместо НДС, налога на прибыль и на имущество нужно будет платить единый налог с доходов или с разницы между доходами и расходами. Второй вариант выгоднее, если доля расходов превышает 60% выручки. Если большие расходы предстоят только на начальном этапе, чтобы уменьшить налог, имеет смысл в первый год выбрать вариант УСН «Доходы минус расходы», а со второго года, когда расходы стабилизируются, перейти на уплату налога с доходов.

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