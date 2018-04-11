Чего хотят безработные топ-менеджеры

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Как показывает практика, весной начинается исход топ-менеджеров старше 40 лет из крупных компаний. Эту закономерность я наблюдаю не первый год, весной менеджеры получают причитающиеся годовые бонусы и с легким сердцем готовятся к уходу. Однако предпочтения топ-менеджеров меняются в зависимости от состояния рынка труда.

Чего сегодня хотят топ-менеджеры, думающие об увольнении?

1. Хотят перспективной работы в крупных компаниях, потому что больше не верят в стартапы. Типичные мысли современного топа: «Зачем я пойду поднимать своими связями малый бизнес? Приличного вознаграждения сразу не дадут, шансы вырастить компанию с капитализацией в $1 млрд ничтожны. Лучше работать по найму».

Еще несколько лет назад условный 40-летний топ-менеджер крупной компании успевал обзавестись на заработанные бонусы машинами, квартирами, акциями. А еще – вложиться в стартапы.

Тогда стартапы казались идеальным вариантом для инвестирования. Менеджеры выбирали стартапы не только ради дохода, но и как запасной вариант трудоустройства. Они рассуждали так: вдруг мне придется уволиться, тогда можно будет не искать другое место, а пойти работать в стартап. Он к этому моменту на мои инвестиции подрастет, станет большим и солидным – мне под стать.

Сейчас все изменилось. Возьмем 43-летнего топ-менеджера очень крупной розничной сети, которому мы предложили сотрудничество со стартапом. Он категорически отказался, поведав, что и так вложился в четыре стартапа, ни один из которых не оправдал ожиданий. Один обманул, а три просто умерли, успешно проев инвестиции. Этот менеджер потерял на стартапах около $350 000 – лучше было бы купить квартиру, например, в Черногории, сетовал он. Сегодня так думают практически все.