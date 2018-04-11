Менеджмент / Карьера
Статья опубликована в № 4545 от 11.04.2018 под заголовком: Чего хотят безработные топ-менеджеры

Чего хотят безработные топ-менеджеры

Весна – время исхода топ-менеджеров из крупных компаний
Алена Владимирская, руководитель проекта "Антирабство"
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Как показывает практика, весной начинается исход топ-менеджеров старше 40 лет из крупных компаний. Эту закономерность я наблюдаю не первый год, весной менеджеры получают причитающиеся годовые бонусы и с легким сердцем готовятся к уходу. Однако предпочтения топ-менеджеров меняются в зависимости от состояния рынка труда.

Чего сегодня хотят топ-менеджеры, думающие об увольнении?

1. Хотят перспективной работы в крупных компаниях, потому что больше не верят в стартапы. Типичные мысли современного топа: «Зачем я пойду поднимать своими связями малый бизнес? Приличного вознаграждения сразу не дадут, шансы вырастить компанию с капитализацией в $1 млрд ничтожны. Лучше работать по найму».

Еще несколько лет назад условный 40-летний топ-менеджер крупной компании успевал обзавестись на заработанные бонусы машинами, квартирами, акциями. А еще – вложиться в стартапы.

Тогда стартапы казались идеальным вариантом для инвестирования. Менеджеры выбирали стартапы не только ради дохода, но и как запасной вариант трудоустройства. Они рассуждали так: вдруг мне придется уволиться, тогда можно будет не искать другое место, а пойти работать в стартап. Он к этому моменту на мои инвестиции подрастет, станет большим и солидным – мне под стать.

Сейчас все изменилось. Возьмем 43-летнего топ-менеджера очень крупной розничной сети, которому мы предложили сотрудничество со стартапом. Он категорически отказался, поведав, что и так вложился в четыре стартапа, ни один из которых не оправдал ожиданий. Один обманул, а три просто умерли, успешно проев инвестиции. Этот менеджер потерял на стартапах около $350 000 – лучше было бы купить квартиру, например, в Черногории, сетовал он. Сегодня так думают практически все.

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Комментарии  ()
Elena.Zhulanova
10:44 11.04.2018
Да уж, "массовый исход топ менеджеров после получения годового бонуса" - это уже явление из истории, 5-10 летней давности. После кризисов люди стали осмотрительнее, уходы "в никуда" ради поиска новых интересных возможностей конечно случаются на этом уровне, но точно не массово. Кандидаты, которые встретились на пути автора, явно замалчивают истинную причину . . .
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