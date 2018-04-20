Пять условий успешного запуска интернет-магазина
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Все чаще интернет-магазинами обзаводятся не только торговые компании, но и производители потребительских и даже промышленных товаров. Но опыт показывает, что у большинства производителей доля интернет-продаж в выручке не достигает даже 1–2%. Что нужно сделать, чтобы успешно запустить интернет-магазин? Вот пять важнейших условий.
1. Продукт должен подходить для интернет-торговли. Например, до сих пор невелика доля продаж продуктов питания через интернет. Дорогая мебель еще меньше подходит для интернет-торговли. Идеальны для интернета стандартные товары гарантированного качества со значительными габаритами, которые покупателю неудобно самостоятельно доставлять, например подгузники или детское питание, бытовая техника и электроника, игрушки и детская одежда, корма для животных. Через интернет также хорошо продаются цветы, туристическое и спортивное оборудование, автомобильные запчасти. Потенциал роста есть у готовых блюд из ресторанов, а также товаров для хобби.
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