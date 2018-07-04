Статья опубликована в № 4601 от 04.07.2018 под заголовком: Четыре тренда в корпоративном ДМС

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Две трети россиян считают ДМС самым важным элементом социального пакета после зарплаты, согласно опросу компании Kelly Services. Многие годы классическое ДМС на российском рынке во многом дублировало ОМС и предусматривало амбулаторно-поликлиническое обслуживание, стоматологическую помощь, стационарное лечение, скорую медицинскую помощь и помощь на дому. Но увеличившиеся запросы клиентов и цифровые технологии дали новый импульс рынку ДМС, развитию инновационных продуктов и сервисов.

Мы выделяем четыре ключевых тренда на рынке ДМС, которые способны вывести медицинское обслуживание сотрудников компаний на новый качественный уровень.

1. Профилактика. Западные страховщики давно активно включают в страховые программы профилактические процедуры, превентивные программы защиты от рисков заболеваний, wellness-программы. Они подсчитали, что профилактика обходится намного дешевле лечения любого заболевания.

Наши страховщики начали активно применять практику профилактики и мониторинга здоровья сотрудников несколько лет назад. Одна из самых популярных программ – «врач офиса». Доктор на территории предприятия ведет амбулаторный прием сотрудников: измеряет давление, в случае необходимости выписывает больничный лист, контролирует состояние сотрудника, обратившегося с жалобой, ведет паспорт здоровья коллектива. В итоге сотрудники экономят время на визиты к врачу в поликлинику и меньше болеют. Другие меры – профилактические медосмотры и программы экспресс-диагностики заболеваний (check-up), вакцинация, дни здоровья и т. п.

2. Критические заболевания и соплатеж. Дополнительную нишу на рынке добровольного медицинского страхования создают продукты по защите от критических заболеваний: онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний, количество больных по которым увеличивается с каждым годом. В западной системе акцент смещен с «лечения насморка» на помощь при тяжелых заболеваниях. В России тоже формируется спрос на такую модель обслуживания. В том числе созданы продукты с соплатежом (программы с франшизой), когда часть медицинской услуги оплачивается самим застрахованным. Человек перестает по каждой мелочи ходить к врачу, что позволяет увеличить оплату дорогих услуг при лечении тяжелых заболеваний. Соплатеж – антикризисный продукт, который позволяет работодателю оптимизировать расходы на страхование, не снижая качества программ и стимулируя сотрудников к поддержанию здорового образа жизни.