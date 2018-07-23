Менеджмент / Управление
Статья опубликована в № 4614 от 23.07.2018 под заголовком: Что делать, если ваш сотрудник – призывник

Что делать работодателям, имеющим сотрудников-призывников

Дума готовит закон о сохранении рабочих мест для призывников
Павел Андреев, адвокат по трудовым спорам
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В июне 2018 г. правительство дало положительное заключение на законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс и закон «О воинской обязанности». Поправки предполагают сохранение за работниками, которые призываются на военную службу или альтернативную гражданскую службу, рабочих мест на весь период службы и три месяца после ее окончания. Исключение – выбравшие военную службу по контракту. Проект также предполагает право работника и работодателя расторгнуть трудовой договор в любой момент по собственному желанию работника.

По действующим законам работник призывного возраста подлежит увольнению в связи с призывом на военную или альтернативную гражданскую службу с одновременной выплатой двухнедельного среднего заработка, т. е. работник увольняется, рабочее место за ним не сохраняется и работодатель сразу получает право принять на работу иного работника. Конституционный суд еще в 2002 г. указал на обязанность государства обеспечить первоочередное трудоустройство лиц, уволенных с военной службы по призыву, но закон гарантирует первоочередное трудоустройство только в государственной организации, где работал гражданин до призыва, и не дает никаких преимущественных прав демобилизованным гражданам при трудоустройстве в коммерческих организациях. Например, за женщиной, которая хочет воспользоваться правом на материнство, сохраняется рабочее место на три года в организации любой формы собственности, а за гражданином, который год исполнял долг перед родиной, рабочее место не сохраняется, после службы он становится безработным, и все, что ему положено по действующему закону, – двухнедельный заработок перед увольнением до призыва.

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