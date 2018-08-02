Какой маркетинг нужен малому производителю
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
В большинстве малых и средних производственных компаний есть коммерческие службы, а маркетинг развит слабо, показывает наш опыт работы с клиентами. Отдел маркетинга часто состоит из 1–3 сотрудников, которые заняты подбором шрифтов, фотографий и оформлением рекламных буклетов. Но роль маркетинга гораздо шире, чем подготовка к печати рекламных материалов. Если компания не пользуется инструментами маркетинга для стимулирования сбыта, она недополучает прибыль. Вот три маркетинговых инструмента, которым обычно пренебрегает малый и средний производитель, хотя они способны заметно подстегнуть продажи.
1. Регулярный запуск новинок и своевременное выведение из ассортимента невостребованного товара. Чем быстрее меняется рыночная конъюнктура, тем чаще нужно вводить в ассортимент новинки. У наиболее динамичных компаний доля новой продукции достигает 25% ассортимента. Разумная доля нового ассортимента, например, на кондитерском рынке – 10%. Основная задача маркетинга – выявить актуальные тренды и предложить покупателю именно тот новый продукт, который ему нужен сейчас. Пример – региональный производитель молочной продукции ввел в ассортимент кисломолочный продукт с бактериями, повышающими иммунитет. Он стоил примерно столько же, сколько и йогурт, и увеличил продажи в категории на 20% уже в первые полгода.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}