Какой маркетинг нужен малому производителю

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В большинстве малых и средних производственных компаний есть коммерческие службы, а маркетинг развит слабо, показывает наш опыт работы с клиентами. Отдел маркетинга часто состоит из 1–3 сотрудников, которые заняты подбором шрифтов, фотографий и оформлением рекламных буклетов. Но роль маркетинга гораздо шире, чем подготовка к печати рекламных материалов. Если компания не пользуется инструментами маркетинга для стимулирования сбыта, она недополучает прибыль. Вот три маркетинговых инструмента, которым обычно пренебрегает малый и средний производитель, хотя они способны заметно подстегнуть продажи.

1. Регулярный запуск новинок и своевременное выведение из ассортимента невостребованного товара. Чем быстрее меняется рыночная конъюнктура, тем чаще нужно вводить в ассортимент новинки. У наиболее динамичных компаний доля новой продукции достигает 25% ассортимента. Разумная доля нового ассортимента, например, на кондитерском рынке – 10%. Основная задача маркетинга – выявить актуальные тренды и предложить покупателю именно тот новый продукт, который ему нужен сейчас. Пример – региональный производитель молочной продукции ввел в ассортимент кисломолочный продукт с бактериями, повышающими иммунитет. Он стоил примерно столько же, сколько и йогурт, и увеличил продажи в категории на 20% уже в первые полгода.