Менеджмент / Управление
Статья опубликована в № 4645 от 04.09.2018 под заголовком: Как придать стратегии смысл

Как придать смысл корпоративной стратегии

Понятие стратегии в российских компаниях обесценилось. Как это исправить?
Алексей Назаров, руководитель группы стратегического и операционного консультирования КПМГ в России и СНГ
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Сегодня понятие стратегии обесценилось. Стратегии превратились в лучшем случае в двух- или трехлетние финансовые планы, а в худшем – в пространные декларации, суть которых в откладывании основных результатов на 10–15 лет ради конъюнктурных проектов, сулящих быстрые результаты. Произошедшая трансформация во многом объясняется психологическим портретом людей, стоящих у руля бизнеса. Сегодня самые распространенные типажи – это собственник «с чемоданом» и генеральный директор «на вылете».

Собственник «с чемоданом» – это человек, который готов продать бизнес в любой момент. Но сидение на чемоданах абсолютно деформирует сознание и принципы принятия решений. Окупаемость проектов сворачивается до тех же трех лет, отсутствует желание осуществлять стратегические ходы, бизнес начинает управляться по принципу «заработать денег сейчас». Приводит это обычно к потере рыночной доли, оттоку клиентов, тотальному отставанию по качеству продукции или услуг.

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