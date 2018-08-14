Менеджмент / Управление
Статья опубликована в № 4630 от 14.08.2018 под заголовком: Как владельцу передать управление топ-менеджеру

Как собственнику передать управление в руки топ-менеджера

И что нужно управленцу, чтобы сохранить бизнес
Виктор Вяткин, генеральный директор компании «3В Консалтинг»
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Большинство российских компаний принадлежит либо одному владельцу, либо небольшому числу партнеров. Собственность оформлена напрямую или скрыта за вуалью доверенных лиц и офшоров. Бенефициар обычно глубоко погружен в операционную деятельность: в компании он занимает какую-то должность или участвует в управлении неформально.

Концентрация ключевых полномочий в руках бенефициара имеет преимущества: собственник – и обычно создатель бизнеса – оперативно принимает правильные решения и обгоняет конкурентов. Но одновременно это главный риск для устойчивости компании, потому что бенефициар может заболеть, умереть или испортить отношения с правоохранительными органами и на время перестать владеть бизнесом. Менеджмент будет вынужден взять огонь на себя.

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