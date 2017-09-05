Что малый бизнес может заимствовать из управленческой практики крупных компаний
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Экономика турбулентна, инвесторы неактивны, конкуренция сильна как никогда – такова сегодняшняя реальность в России. Добавьте цифровизацию, киберугрозы и новые технологии, грозящие перевернуть все традиционные представления о товарах и услугах. Как показал недавний опрос, проведенный Московской школой управления «Сколково», директора непубличных компаний считают важнейшими три вопроса: как развиваться дальше в неблагоприятных условиях, как управлять рисками и как корректировать бизнес-модель.
Размер бизнеса не имеет значения, когда речь идет о качестве управления. И крупные, и малые компании банкротятся по одним и тем же причинам: неспособности адаптироваться к меняющемуся рынку, плохого планирования денежных потоков, неэффективного операционного управления. Система корпоративного управления подразумевает, что в компании есть стратегическое руководство, ведется мониторинг исполнительного топ-менеджмента, соблюдается принцип подотчетности акционерам и т. д. Что из нее может взять на вооружение малый и средний бизнес?
Система управления зависит от этапа развития компании. Каждая компания проходит четыре стадии: становление, активный рост, стабилизация, масштабирование.
Когда компания – стартап, главное – запустить бизнес. Все решения принимаются централизованно, небольшая команда работает в режиме многозадачности. Но на одном энтузиазме далеко не уедешь: бизнес-процессы не упорядочены, сотрудники, работающие с перегрузкой, могут разбежаться. Чтобы снизить риски, надо соединить предпринимательский дух стартапа с системным подходом: определить цель бизнеса и донести ее до окружающих, распределить функции в команде, наладить бухгалтерский учет и управление финансами.
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