Как сделать бонусную программу эффективной
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Программы лояльности, использующие начисление и списание бонусов, – эффективное и гибкое средство управления потребительским поведением. Они фиксируют информацию о покупке и позволяют формировать портрет покупателя. А то, что бонусами можно оплатить существенную часть следующей покупки, позволяет стимулировать повторные покупки. Программы лояльности удобны тем, что позволяют анализировать информацию о продажах по разным группам ассортимента и разным целевым аудиториям, оптимизировать ценовую политику, дифференцировать систему скидок вплоть до индивидуальных скидок конкретному потребителю.
– Эффективность программы лояльности зависит от математической модели – правил программы лояльности. Стандартные параметры, например, для продовольственного ритейла – начисление бонусов в 5% стоимости покупки и возможность оплаты 30% следующей покупки бонусами. Сложность в том, что математика лояльности нестрогая, требуется подбор параметров списания-начисления: как они сказываются на рентабельности. Например, можно увеличить оборачиваемость и выручку, повысив коэффициент списания бонусов и процент начисления бонусов для новых покупок. Чтобы покупали больше, нужно увеличивать коэффициент начисления бонусов для следующих покупок, чтобы товары продавались быстрее – коэффициент списания. Чем выше коэффициент начисления, тем выше вероятность следующей покупки. Увеличить частоту покупок можно также, введя правило сгорания бонусов через определенное время.
Если прибыль упала – нужно менять параметры. В любом случае важно, чтобы бонусы не были символическими, иначе эффект от программы лояльности будет нулевым. Оптимально тождество один бонус – один рубль.
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