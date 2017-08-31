Статья опубликована в № 4397 от 31.08.2017 под заголовком: Cоветы консультанта: Семь ошибок в управлении промоакциями

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Промоакции, на которые производители и ритейлеры тратят огромные деньги, часто оказываются убыточными. Согласно исследованию Института по оптимизации промоакций POI TPx Vendor Panorama, проведенному в 2016 г., 85% трейд-маркетологов не удовлетворены результатами промоакций. Nielsen проанализировала тысячи стратегий и выявила семь типичных ошибок в управлении промоакциями.

1. Вы не установили правильную регулярную цену. Регулярная цена продукта – это его базовая стоимость до скидки или промоакции. Если она слишком низкая, то промоакция еще больше подорвет маржу бренда. А если слишком высокая, покупатель будет целенаправленно ждать акций, что негативно скажется на продажах по регулярной цене.

Чтобы определить регулярную и акционную цены, важно знать ценовую эластичность продукта. Она показывает, как продажи реагируют на изменения цены.

Эластичность имеет значение от 0 до -3,5. К примеру, если она равна -1,88, это означает, что повышение цены на 1% приведет к снижению продаж на 1,88%. Чувствительность спроса к изменениям цены считается высокой, когда эластичность ниже -2,25. Если эластичность принимает значения от 0 до -1, можно сделать вывод, что изменения цены мало повлияют на продажи.