Статья опубликована в № 4680 от 23.10.2018 под заголовком: Что нужно помнить работодателю при подписании трудового договора

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При заключении трудового договора с сотрудником руководитель может случайно или намеренно допустить ошибки, которые принесут компании огромные убытки. Например, одна московская компания по продаже автомобильной техники и электроники заключала с сотрудниками трудовые договоры, в которых не указывались место и дата заключения договора, режим рабочего времени и времени отдыха работника, оплата труда и проч. Компанию оштрафовали на 9,5 млн руб., из-за убытков она приостановила работу и потеряла положение на рынке. Как избежать таких ошибок и на что руководителю следует обратить внимание?

 Название должности сотрудника без его трудовой функции. В законе прописано, что трудовая функция – это работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации, конкретный вид поручаемой работы. Поэтому трудовой инспектор потребует указать в трудовом договоре не только должность сотрудника, но и его конкретные обязанности. За нарушение компанию могут оштрафовать на 50 000–100 000 руб.