Менеджмент / Управление
Статья опубликована в № 4685 от 30.10.2018 под заголовком: Цифровая подпись и трудовые отношения

Можно ли перейти на цифровые трудовые отношения

И как использовать электронную цифровую подпись на трудовых договорах
Елена Кожемякина, управляющий партнер BLS
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Государство озаботилось переходом на цифровую экономику. Этим активно занимается Министерство экономического развития, которое создало несколько комитетов для решения цифровых вопросов. А они назрели, в частности в сфере труда.

Работодатели давно хотят уйти от бумажных документов, которых нужно особенно много при оформлении сотрудников в штат. Но его можно спокойно делать в электронном виде. К тому же трудовое право уже упоминает о цифровом документообороте. Еще в 2013 г. в Трудовом кодексе (ТК) появилась глава 49.1 о дистанционном труде, которая разрешает использовать электронную цифровую подпись (ЭЦП), если сотрудники работают удаленно.

А 12 июня 2018 г. вступил в силу приказ Минтруда России от 23.11.2017 № 805н, который изменил стандарт обеспечения работников смывающими и обезвреживающими средствами (проще говоря, мылом и моющими средствами). Документ позволил знакомить персонал с нормами выдачи в электронной форме. Главное, чтобы можно было подтвердить, что работник действительно осведомлен. Другими словами, работодателям разрешили сообщать о нормах выдачи мыла по электронной почте.

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