Как корпорации выявить предпринимателей среди сотрудников

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Игровая приставка Sony PlayStation появилась благодаря усилиям рядового сотрудника Sony. В 1988 г. инженер Sony Кэн Кутараги заинтересовался видеоиграми, наблюдая за дочкой, играющей в приставку. Сначала Кутараги решил сделать аудиосистему для Nintendo, потом заручился поддержкой одного из вице-президентов Sony и стал развивать игровое направление внутри компании, хотя все его начальники были против. Позднее Кутараги стал основателем и президентом Sony Computer Entertainment. В 2017 г. это подразделение принесло Sony около $1,6 млрд. Кутараги – идеальный пример внутреннего предпринимателя. Как компании найти и вырастить внутреннего предпринимателя, способного хотя бы частично повторить успех Кутараги?

Предприниматель – не тот, кто придумал что-то новое, а тот, кто смог заработать на идее. Часто это разные люди. Внутренний предприниматель не должен ограничиваться изобретением продукта, монетизацией которого потом будет заниматься корпоративный отдел продаж. Предприниматель должен взять на себя определенные риски, отвечать за повышение бизнес-показателей.

Многие российские корпорации меняются: на смену монолитной иерархической структуре приходит множество команд, отвечающих за результаты своего бизнес-подразделения. В России такое наблюдается в Сбербанке, Avito, «Яндексе». Руководители таких бизнес-подразделений, по сути, и есть внутренние предприниматели.