Выживет ли компания, в которой вы работаете

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В ближайшие годы многие компании могут исчезнуть, а представители множества профессий обнаружат, что на рынке труда они просто не нужны. В сентябре прошлого года Всемирный экономический форум (ВЭФ) при участии Strategy Partners выпустил доклад Future of Jobs 2018. Подсчеты показали, что цифровая трансформация, через которую проходит мировая экономика, к 2022 г. уничтожит 75 млн рабочих мест в 20 странах – участницах исследования. При этом еще 133 млн позиций будут дополнительно созданы, так что в целом рынок труда расширится. Но разброс по странам и отраслям огромный. Не говоря уже о судьбах отдельных ниш и компаний. Так что шанс оказаться на обочине велик – особенно в России.

С учетом неформальной занятости и скрытой безработицы на крупных предприятиях, где сокращения не проводят по политическим и социальным причинам, уже сейчас десятки миллионов людей в стране не могут найти себе место на рынке труда. Наше совместное с ВЭФом исследование показывает, что перспективы не радуют. В нашей стране менеджеры гораздо менее склонны переобучать своих сотрудников, чем в среднем по миру. Они скорее наймут новых или автоматизируют работу, заменив людей алгоритмами и машинами. Лишних компаний тоже хватает. На общемировом фоне подавляющее большинство наших компаний выглядит не очень хорошо. Производительность труда в 2–3 раза ниже, чем в развитых странах или даже в бурно развивающихся. Как понять, что вы работаете в лишней компании? Надо ответить на несколько вопросов.

n Ваша компания неконкурентоспособна или станет таковой в перспективе пяти лет? Это главный вопрос, часто достаточно его одного. Если ответ утвердительный, ищите скорее новую работу или, если вы руководитель или собственник компании, новую бизнес-модель. Если же вы оптимистичны или затрудняетесь с ответом – переходите к следующим вопросам.