Как добиться максимальной зарплаты при устройстве на работу

Пять советов для того, чтобы работодатель захотел купить вас за высокую цену

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Сколько просить денег – один из самых интригующих вопросов, который встает перед каждым соискателем работы. Здесь важно сформировать максимально амбициозные финансовые ожидания и убедительно обосновать их для потенциального работодателя – чтобы он захотел купить вас за эту цену и считал при этом, что совершает выгодную сделку. Нужны правильные стратегические критерии.

Согласно опросу 450 кандидатов, проведенному Job Talks, респонденты используют при формировании зарплатных ожиданий 37 критериев. Чаще всего кандидаты формировали зарплатные ожидания, исходя из рыночных вилок зарплат по данной позиции (70% респондентов); из требования, чтобы зарплата на новом месте была выше заработка на предыдущем (66%); из оценки стоимости своего опыта, знаний и навыков (37%); исходя из должностного уровня, степени ответственности и задач (32%) либо исходя из того, сколько денег им нужно для покрытия расходов (23%).

Вот пять советов, как сформировать максимально амбициозные, но реалистичные финансовые ожидания.