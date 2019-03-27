Пять бизнес-процессов, которые стоит автоматизировать
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Ведущие российские производственные компании используют автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) и управления предприятием (ERP). Однако на рынке появилось множество новых решений. Ими пользуются гораздо реже, хотя они повышают эффективность многих бизнес-процессов.
Рутинные операции полевого персонала
Операции операторов-обходчиков и ремонтников описаны в длинных, запутанных инструкциях, которые хранятся в офисе, а не под рукой работника. Некоторые тонкости и вовсе известны только нескольким сотрудникам. Но от качества техобслуживания зависит надежность оборудования и общая производительность линии, цеха или завода.
Повысить скорость и точность выполнения рутинных операций и свести к минимуму риски, порождаемые низкой квалификацией персонала, можно с помощью носимых устройств со встроенными приложениями, содержащими электронные инструкции для полевых сотрудников. Программа распознает оборудование, а затем дает пошаговые указания по его обслуживанию, не разрешая человеку переходить к следующему пункту, пока он не подтвердит выполнение предыдущего. Инструкция может сопровождаться фотографиями, видеозаписями и элементами дополненной реальности. Такие устройства крепятся к оголовью и управляются голосовыми командами, руки остаются свободными. Полевой персонал также может в реальном времени получать дистанционные рекомендации экспертов, которые видят оборудование через видеокамеру.
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