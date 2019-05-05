Почему работодателям пора регулировать общение сотрудников в мессенджерах
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Мессенджеры давно вошли в нашу жизнь. Потеря телефона, в котором хранится почти вся твоя жизнь, многим кажется катастрофой. Основное общение перешло в чаты: это удобно, ведь поддержать диалог можно в любой момент. Но в мессенджеры перешла не только дружба, но и рабочие отношения. Например, руководитель создает чат с сотрудниками отдела и общается в нем. У специалистов по продажам свой чат, у бухгалтерии – свой, у совета директоров – свой, а то и несколько. В крупных организациях число рабочих чатов может исчисляться десятками и сотнями. Но действительно ли эти чаты служат для решения рабочих вопросов?
Приведу пример из практики. Начальник создал чат для своего отдела, но почти сразу он и его заместитель невзлюбили одну сотрудницу. Они писали о ней нелестные сообщения. Сначала ей удавалось переводить все в шутку, но затем в чате стали появляться грубые и оскорбительные высказывания о сотруднице. Это продолжалось около года, девушка не выдержала и пожаловалась в отдел персонала. Директор по персоналу пришла в ужас, увидев переписку в чате, и инициировала увольнение начальника отдела и его зама. Но они не согласились: общение в мессенджере не регулируется Трудовым кодексом, поэтому переписку в чате нельзя расценивать как нарушение трудовой дисциплины. В итоге конфликт вылился в гражданский иск пострадавшей, и компания наняла для нее адвоката.
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