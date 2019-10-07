Как малому бизнесу купить офис в кредит
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Преимуществ у владения собственным офисом много: экономия на аренде и независимость от арендодателя, который в любой момент может повысить арендные ставки. Собственный офис – доказательство успеха и стабильности компании, он способствует привлечению инвесторов и клиентов, повышает престиж компании в глазах сотрудников и партнеров. Наконец, свободные площади можно сдать в аренду и получить дополнительный доход. Однако офис – очень дорогая покупка. Так, средневзвешенная цена на офисные блоки в столичных зданиях класса А составляет почти 229 000 руб./1 кв. м; в офисах класса В – 134 000 руб./1 кв. м; цена помещений свободного назначения на первых этажах жилых домов – 190 000 руб./1 кв. м (данные Knight Frank за первое полугодие 2019 г.).
Однако малому и среднему бизнесу можно взять кредит на покупку офиса. Сама процедура приобретения офиса в кредит очень похожа на покупку квартиры в ипотеку. Сначала банк одобряет заем, потом вы находите недвижимость для покупки, получаете согласие банка кредитовать именно этот объект и проводите сделку. При этом до момента выплаты кредита сама недвижимость остается в залоге у банка. Но есть нюансы.
В качестве офиса можно приобрести не всякое нежилое помещение, а лишь с назначением «офисное» или «помещение свободного назначения». Это могут быть площади в бизнес-центрах, административных зданиях или в жилых домах. Все эти категории банк готов рассматривать для предоставления кредита.
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