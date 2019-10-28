Если сотрудник передумал увольняться – что делать работодателю

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Некоторое время назад одна из крупнейших компаний России приняла решение переехать в другой регион. В соответствии с законом работодатель уведомил об этом сотрудников за два месяца. Все работники согласились на переезд, однако один из них вскоре отозвал согласие. По новому адресу на работу он не вышел, и его уволили за прогул. Суды первых инстанций поддержали компанию, но Верховный суд счел, что человек вправе отказаться от решения, даже если ранее согласился. На работе сотрудника не восстановили, но отменили увольнение именно из-за прогула. После этой истории многие работодатели стали задаваться вопросом, имеет ли сотрудник право отозвать свое согласие и что делать в таком случае?

Компания, принимая решение об изменении адреса, должна была понимать, что часть сотрудников не согласится. Смена места жительства – сложнейший выбор, даже если работодатель крупный и престижный. Передумать в такой ситуации – нормальная человеческая реакция. Но вместо увольнения по собственному желанию или на основании п. 7 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса (ТК) – в связи с отказом от работы в новых условиях из-за организационных изменений – ему оформляют прогул и расторгают договор из-за этого. И решение Верховного суда кажется вполне обоснованным.

Точно так же человек имеет право и отозвать свое заявление об увольнении. В недавнем деле сотрудник написал заявление об увольнении по собственному желанию, но затем передумал, отправив отказ руководителю по e-mail. Работодатель его уволил, посчитав, что он злоупотребил правом, отозвав свое заявление в 17.24 в последний день работы. Дело ушло в суд, и апелляционным определением Московского городского суда сотрудника восстановили. Судья посчитал, что он воспользовался законным правом отозвать заявление до окончания срока работы.

Есть еще более яркие примеры поведения сотрудников, которое работодателю может показаться злоупотреблением правом: сотрудник отказался увольняться в 23.50, при том что его последний рабочий день закончился в 18.00, приказ был подписан, он получил расчет и забрал свою трудовую книжку. За 10 мин до полуночи он отправил с Главпочтамта письмо, что передумал увольняться. Но на следующий день на работу не вышел и подал иск. И Солнечногорский районный суд решил, что сотрудника надо восстановить.