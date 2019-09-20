Почему работодателей напугали выплаты на карту «Мир»
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
1 мая 2019 г. вступило в силу постановление правительства от 11.04.2019 № 419, которое обязало делать некоторые выплаты сотрудникам только на карты платежной системы «Мир». Новость прошла почти незаметно, и директора по персоналу столкнулись с ситуацией уже постфактум. И с июня у них появилось множество вопросов, адресованных юристам.
Дело в том, что постановление заставило работодателей начислять на карты «Мир» ряд социальных выплат. В их числе: пособие по беременности и вставшим на учет на ранних сроках беременности, пособие при рождении ребенка и ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет. Также в список включены пособия по временной нетрудоспособности для людей, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Изменения не действуют, лишь если перечисление пособия по уходу за ребенком младше 1,5 лет на другую карту начато еще до 1 мая. Но и здесь есть ограничения: срок действия карты должен истечь не позднее 1 июля 2020 г.
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
- {{gift}}