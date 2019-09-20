Почему работодателей напугали выплаты на карту «Мир»

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1 мая 2019 г. вступило в силу постановление правительства от 11.04.2019 № 419, которое обязало делать некоторые выплаты сотрудникам только на карты платежной системы «Мир». Новость прошла почти незаметно, и директора по персоналу столкнулись с ситуацией уже постфактум. И с июня у них появилось множество вопросов, адресованных юристам.

Дело в том, что постановление заставило работодателей начислять на карты «Мир» ряд социальных выплат. В их числе: пособие по беременности и вставшим на учет на ранних сроках беременности, пособие при рождении ребенка и ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет. Также в список включены пособия по временной нетрудоспособности для людей, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Изменения не действуют, лишь если перечисление пособия по уходу за ребенком младше 1,5 лет на другую карту начато еще до 1 мая. Но и здесь есть ограничения: срок действия карты должен истечь не позднее 1 июля 2020 г.