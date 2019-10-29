Менеджмент / Управление
Статья опубликована в № 4931 от 30.10.2019 под заголовком: Десять правил менеджера проектов

Десять правил руководителя проектов

Которые помогут успешно управлять инженерами, строителями и сторонними подрядчиками
Евгений Вирцер, Генеральный директор компании «Инсистемс» (ГК «Ланит»)

Руководство любым проектом заключается в управлении людьми. От того, насколько работоспособный коллектив вы создали, насколько успешное взаимодействие наладили, во многом зависит успех всего дела. Как эффективно организовать процессы внутри и вне коллектива? Вот 10 наблюдений из практики.

1. Будьте готовы к тому, что вам часто придется работать с одними и теми же людьми. Проработав в одной сфере несколько лет, вы неизбежно начнете сталкиваться с одними и теми же людьми. Например, после строительства космодрома «Восточный» многие работавшие в «Роскосмосе» руководящие сотрудники разошлись в другие компании и сейчас мы взаимодействуем с ними на других проектах. Поэтому надо с самого начала исходить из того, что отношения будут долгосрочными: надо стараться не давать невыполнимых обещаний и всегда говорить правду, даже если она неприятна.

2. Не ждите слишком многого от сотрудников и подрядчиков. Любому человеку свойственно делать меньше, чем от него ждут. Партнеров и подрядчиков это тоже касается. Практика показывает, что третья сторона выполняет лишь 80% взятых обязательств. Поэтому лучше планировать 120% работ, чтобы получить в итоге 100%. Привыкайте просить сделать чуть больше, чем того требует ситуация, иначе не выполнить план.

3. Помните: инженеры не умеют считать деньги. Это касается и сроков. Когда инженеры спорят про технологии, про техническую часть проекта, это как научный симпозиум. Обсуждение денег и сроков намного скучнее. И задача управленца – взять лучшее из технических решений, предложенных инженерами, и увязать его с имеющимся бюджетом.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике