Десять правил руководителя проектов
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Руководство любым проектом заключается в управлении людьми. От того, насколько работоспособный коллектив вы создали, насколько успешное взаимодействие наладили, во многом зависит успех всего дела. Как эффективно организовать процессы внутри и вне коллектива? Вот 10 наблюдений из практики.
1. Будьте готовы к тому, что вам часто придется работать с одними и теми же людьми. Проработав в одной сфере несколько лет, вы неизбежно начнете сталкиваться с одними и теми же людьми. Например, после строительства космодрома «Восточный» многие работавшие в «Роскосмосе» руководящие сотрудники разошлись в другие компании и сейчас мы взаимодействуем с ними на других проектах. Поэтому надо с самого начала исходить из того, что отношения будут долгосрочными: надо стараться не давать невыполнимых обещаний и всегда говорить правду, даже если она неприятна.
2. Не ждите слишком многого от сотрудников и подрядчиков. Любому человеку свойственно делать меньше, чем от него ждут. Партнеров и подрядчиков это тоже касается. Практика показывает, что третья сторона выполняет лишь 80% взятых обязательств. Поэтому лучше планировать 120% работ, чтобы получить в итоге 100%. Привыкайте просить сделать чуть больше, чем того требует ситуация, иначе не выполнить план.
3. Помните: инженеры не умеют считать деньги. Это касается и сроков. Когда инженеры спорят про технологии, про техническую часть проекта, это как научный симпозиум. Обсуждение денег и сроков намного скучнее. И задача управленца – взять лучшее из технических решений, предложенных инженерами, и увязать его с имеющимся бюджетом.
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