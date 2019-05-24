Как подрядчику средней руки справиться с крупным заказчиком

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Для подрядчиков средней руки получить крупного заказчика престижно и ответственно. Они заинтересованы хорошо сделать свою работу. Однако крупный заказчик требователен, у него есть квалифицированные специалисты и сильная юридическая служба для ведения споров с контрагентами. Поэтому подрядчику средней руки следует провести серьезную подготовку.

■ Допустим, он получил заказ от крупного клиента. Первым делом нужно выяснить, какие подобные проекты были у заказчика в прошлом, кто их выполнял и что заказчика не устроило в предыдущем подрядчике. Почему заказчик стал искать нового исполнителя? Источник информации – в первую очередь сам клиент. Нет ничего плохого в том, чтобы спросить его прямо: что именно не понравилось? Например, у заказчика был большой строительный проект в Тамбове, а сейчас он решил строить во Владивостоке. Почему заказчик не взял того же подрядчика, который строил в Тамбове? Это поможет понять, насколько вашей компании по силам удовлетворить потребности заказчика.